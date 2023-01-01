Описание

Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входит осветитель LH-E27 с фотографической светодиодной лампой и несъемным складным софтбоксом, устанавливаемые на осветительную стойку L-2000, сумка для хранения и транспортировки комплекта.

Комплект предназначен для съемки в небольших студиях, в домашних условиях или на выезде. Подходит для освещения фото- и видеосъемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для других видов съемки. Может использоваться в качестве дополнительного источника света.

Студийный осветитель LH-E27х1 со светодиодной лампой ML-45 LED выдает световой поток линейного спектра с мощностью 45 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>90. Матовая пластиковая колба-рефлектор лампы (диаметром 15 см) рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное заполнение софтбокса светом. Поэтому допустимо использование софтбокса без тканевого рассеивателя.

Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х50 см и глубиной 46 см прикреплен к корпусу осветителя. Чтобы раскрыть софтбокс, достаточно потянуть кольцо вверх. Купол софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей внутренней поверхностью, используемый как рефлектор. В комплект софтбокса входит внешний тканевый рассеиватель, который одевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучку.

Осветитель с софтбоксом устанавливается на осветительную стойку L-2000, на конце которой закреплен несъемный шпигот 5/8”, и фиксируется винтом. Положение осветителя можно точно регулировать, изменяя высоту стойки от 75 см до 200 см выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 15/18/22 мм с винтовыми зажимами. Угол наклона осветителя изменяется (ступенчато) в пределах от -90° до +90° (ограничивается только габаритами софтбокса) и фиксируется винтом.