Сотовая насадка диаметром 55 см выпускается для портретных тарелок Falcon Eyes SR-56T и SR-56T(BW). Сокращает угол освещения, создает более жесткий свет. Изготовлена из металла. Размер ячеек 5х7 мм.
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