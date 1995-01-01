Соты Falcon Eyes HC-55 для тарелки SR-56T, 55 см

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Код товара: УТ-00037096 Артикул: 14753 Код товара: УТ-00037096 Артикул: 14753 Вес (брутто), кг 0.900 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.900 Описание Сотовая насадка диаметром 55 см выпускается для портретных тарелок Falcon Eyes SR-56T и SR-56T(BW). Сокращает угол освещения, создает более жесткий свет. Изготовлена из металла. Размер ячеек 5х7 мм. Видео Наш обзор

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