Соты Falcon Eyes HC-55 для тарелки SR-56T, 55 мм
Код товара : УТ-00037096
Артикул : 14753
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.900
Описание
Сотовая насадка диаметром 55 см выпускается для портретных тарелок Falcon Eyes SR-56T и SR-56T(BW). Сокращает угол освещения, создает более жесткий свет. Изготовлена из металла. Размер ячеек 5х7 мм.