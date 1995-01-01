Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Соты Falcon Eyes HC-55 для тарелки SR-56T, 55 см

  • HC-55 для тарелки SR-56T, 55 мм
  • HC-55 для тарелки SR-56T, 55 мм
  • HC-55 для тарелки SR-56T, 55 мм
  • HC-55 для тарелки SR-56T, 55 мм
  • HC-55 для тарелки SR-56T, 55 мм
  • HC-55 для тарелки SR-56T, 55 мм
  • HC-55 для тарелки SR-56T, 55 мм
Код товара:УТ-00037096
Артикул:14753

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Сотовая насадка диаметром 55 см выпускается для портретных тарелок Falcon Eyes SR-56T и SR-56T(BW). Сокращает угол освещения, создает более жесткий свет. Изготовлена из металла. Размер ячеек 5х7 мм.