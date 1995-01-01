Соты Falcon Eyes HC-40 для рефлектора SR-41T

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Код товара: 00000055127 Артикул: 14752 Код товара: 00000055127 Артикул: 14752 Вес (брутто), кг 0.700 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.700 Описание Сотовая насадка для «портретной тарелки» Falcon Eyes SR-41T служит для получения более направленного света с минимальным рассеиванием. Изготовлена из металла. Размер ячеек 5х7 мм. Видео Наш обзор

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