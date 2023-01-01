Соты Falcon Eyes HC-40 для рефлектора SR-41T
Код товара : 00000055127
Артикул : 14752
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.700
Описание
Сотовая насадка для «портретной тарелки» Falcon Eyes SR-41T служит для получения более направленного света с минимальным рассеиванием. Изготовлена из металла. Размер ячеек 5х7 мм.