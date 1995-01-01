Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93
Код товара : УТ-00073674
Артикул : 30722
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Маски Гобо - модификаторы света, выполненные в виде пластины-трафарета Ø58 мм с перфорацией в виде различных рисунков: полос, точек, листьев, веток и др. Частично ограничивая световой поток от студийной вспышки или осветителя, маски формируют световой рисунок для создания творческих эффектов в фотографии или видеосъемке. При совместном использовании масок ГОБО с цветными фильтрами, отображающийся рисунок получается цветным.
Маски изготавливаются из нержавеющей стали методом лазерной резки, долговечны и удобны в эксплуатации. Толщина пластины около 0.5 мм. Набор предназначается для расширения комплекта масок ГОБО, поставляющихся с оптическими насадками Falcon Eyes FEA-OST2 BW и Falcon Eyes FEA-OST3 BW. Маски также подходят для работы с другими оптическими насадками, имеющими держатель масок с подходящим посадочным диаметром.
Характеристики:
- Материал: нержавеющая сталь
- Толщина металла: до 0.5 мм
- Диаметр: 58 мм
- Количество: 93 шт
- Размер упаковки: 13.2 х 8.2 х 3.2 см
- Вес с упаковкой: 0.52 кг