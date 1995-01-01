Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46
Код товара : УТ-00073673
Артикул : 28051
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Описание
Маски Гобо - модификаторы света, выполненные в виде пластины-трафарета Ø59 мм с перфорацией в виде различных рисунков: полос, точек, листьев, веток и др. Частично ограничивая световой поток от студийной вспышки или осветителя, маски формируют световой рисунок для создания творческих эффектов в фотографии или видеосъемке. При совместном использовании масок ГОБО с цветными фильтрами, отображающийся рисунок получается цветным.
Маски изготавливаются из нержавеющей стали методом лазерной резки, долговечны и удобны в эксплуатации. Толщина пластины около 0.5 мм.
Набор предназначается для расширения комплекта масок ГОБО, поставляющихся с оптическими насадками Falcon Eyes FEA-OST2 BW и Falcon Eyes FEA-OST3 BW. Маски также подходят для работы с другими оптическими насадками, имеющими держатель масок с подходящим посадочным диаметром.
Характеристики:
- Материал нержавеющая сталь
- Толщина металла до 0.5 мм
- Диаметр 59 мм
- Размер упаковки 15.5х8х3.2 см
- Вес с упаковкой 0.35 кг