Описание

Маски Гобо - модификаторы света, выполненные в виде пластины-трафарета Ø59 мм с перфорацией в виде различных рисунков: полос, точек, листьев, веток и др. Частично ограничивая световой поток от студийной вспышки или осветителя, маски формируют световой рисунок для создания творческих эффектов в фотографии или видеосъемке. При совместном использовании масок ГОБО с цветными фильтрами, отображающийся рисунок получается цветным.

Маски изготавливаются из нержавеющей стали методом лазерной резки, долговечны и удобны в эксплуатации. Толщина пластины около 0.5 мм.

Набор предназначается для расширения комплекта масок ГОБО, поставляющихся с оптическими насадками Falcon Eyes FEA-OST2 BW и Falcon Eyes FEA-OST3 BW. Маски также подходят для работы с другими оптическими насадками, имеющими держатель масок с подходящим посадочным диаметром.

Характеристики: