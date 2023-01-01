Стойка Falcon Eyes FlyStand 2800, 280 см, до 4 кг, воздушный амортизатор, головка
Код товара : УТ-00032118
Артикул : 25926
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.090
Описание
Falcon Eyes FlyStand 2800 – 4-секционная телескопическая стойка-тренога на 280 см, главными особенностями которой являются удобные в использовании ножки с системой QuickMove и наличие воздушной амортизации секций. Максимальная нагрузка составляет 4 кг – вполне достаточно для размещения легких осветителей (светодиодных панелей, накамерных вспышек, малых моноблоков). Воздушная амортизация FlyStand 2800 является защитным механизмом от резкого удара при складывании секций.
Прочные алюминиевые ножки с профилем сечения 11х14 мм имеют функцию складывания под собственным весом QuickMove, что значительно облегчает процесс переноса стойки-треноги с места на место (см. видео). Нижняя секция снабжена резиновой опорой, защищающей пол от повреждений.
В комплекте поставляется шаровая штативная головка, которая служит для установки цифровых камер, микрофонов и другого студийного оборудования Материал стойки-треноги и фиксаторов - алюминиевый сплав.
Характеристики:
- Максимальная высота 280 см
- Минимальная высота 86 см
- Длина в сложенном состоянии 84 см
- Размах треноги (S) 70 см
- Максимальная нагрузка* 4 кг
- Количество секций 4
- Амортизатор воздушный
- Тип фиксаций секций винтовые зажимы
- Размер профиля ножек 11х14 мм
- Диаметр секций 16/19/23/26 мм
- Крепежный адаптер 5/8" (винт 1/4")
- Установка адаптера горизонтально нет
- Шаровая миниголова в комплекте
- Материал секций и ножек алюминиевый сплав
- Материал фиксаторов алюминиевый сплав
- Материал рукояток поликарбонат
- Материал крестовин алюминиевый сплав
- Вес стойки-треноги 1,85 кг
- Размер упаковки 920х90х90 мм
- Вес в упаковке 2,09 кг