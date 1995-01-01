Falcon Eyes FlyStand 2800 – 4-секционная телескопическая стойка-тренога на 280 см, главными особенностями которой являются удобные в использовании ножки с системой QuickMove и наличие воздушной амортизации секций. Максимальная нагрузка составляет 4 кг – вполне достаточно для размещения легких осветителей (светодиодных панелей, накамерных вспышек, малых моноблоков). Воздушная амортизация FlyStand 2800 является защитным механизмом от резкого удара при складывании секций.

Прочные алюминиевые ножки с профилем сечения 11х14 мм имеют функцию складывания под собственным весом QuickMove, что значительно облегчает процесс переноса стойки-треноги с места на место (см. видео). Нижняя секция снабжена резиновой опорой, защищающей пол от повреждений.

В комплекте поставляется шаровая штативная головка, которая служит для установки цифровых камер, микрофонов и другого студийного оборудования Материал стойки-треноги и фиксаторов - алюминиевый сплав.

Характеристики: