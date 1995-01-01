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Стойка Falcon Eyes FlyStand 2200, 220 см, до 4 кг, воздушный амортизатор, головка

  • FlyStand 2200, 220 см, до 4 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FlyStand 2200, 220 см, до 4 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FlyStand 2200, 220 см, до 4 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FlyStand 2200, 220 см, до 4 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FlyStand 2200, 220 см, до 4 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FlyStand 2200, 220 см, до 4 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FlyStand 2200, 220 см, до 4 кг, воздушный амортизатор, головка
Код товара:УТ-00032119
Артикул:25924

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes FlyStand 2200 – 4-секционная телескопическая стойка-тренога на 220 см, главными особенностями которой являются удобные в использовании ножки с системой QuickMove и наличие воздушной амортизации секций. Максимальная нагрузка составляет 4 кг – вполне достаточно для размещения легких осветителей (светодиодных панелей, накамерных вспышек, малых моноблоков). Воздушная амортизация FlyStand 2200 является защитным механизмом от резкого удара при складывании секций.

Прочные алюминиевые ножки с профилем сечения 11х14 мм имеют функцию складывания под собственным весом QuickMove, что значительно облегчает процесс переноса стойки-треноги с места на место (см. видео). Нижняя секция снабжена резиновой опорой, защищающей пол от повреждений.

В комплекте поставляется шаровая штативная головка, которая служит для установки цифровых камер, микрофонов и другого студийного оборудования Материал стойки-треноги и фиксаторов - алюминиевый сплав.

Характеристики:

  • Максимальная высота 220 см
  • Минимальная высота 72 см
  • Длина в сложенном состоянии 72 см
  • Размах треноги (S) 70 см
  • Максимальная нагрузка* 4 кг
  • Количество секций 4
  • Амортизатор воздушный
  • Тип фиксаций секций винтовые зажимы
  • Размер профиля ножек 11х14 мм
  • Диаметр секций 16/19/23/26 мм
  • Крепежный адаптер 5/8" (винт 1/4")
  • Установка адаптера горизонтально нет
  • Шаровая миниголова в комплекте
  • Материал секций и ножек алюминиевый сплав
  • Материал фиксаторов алюминиевый сплав
  • Материал рукояток поликарбонат
  • Материал крестовин алюминиевый сплав
  • Вес стойки-треноги 1,75 кг
  • Размер упаковки 800х90х90 мм
  • Вес в упаковке 2,03 кг