Осветитель Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color, светодиодный, гибкий, 35 Вт
Код товара : УТ-00054580
Артикул : 27659
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
35 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 – 100%
Индекс CRI
95
Освещенность
1150 лк / 960 лк (5500К / 3000К)
Минимальная цветовая температура, K
3000
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
100–240 В, 50 Гц
Прочие характеристики
Вес
1.7 кг (без кронштейна), 2.1 кг (с упаковкой)
Комплектация
тканевый рассеиватель, кронштейн, винты (8 шт), сетевой адаптер, сумка, руководство
Описание
Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color – источник постоянного света в виде гибкой светодиодной панели с 480 светодиодами (240 светодиодов теплого белого света и 240 светодиодов холодного белого света). Регулирование мощности от 10 до 100% делает осветитель универсальным источником света для множества задач съемки: в качестве заполняющего, рисующего или контрового света. Осветитель FlexLight 480 LED Bi-color подойдет для съемки в студии и на выезде, идеален в условиях нехватки места.
Мощность и цветовая температура осветителя регулируются с помощью контроллера – проводного пульта управления. Пульт расположен на длинном кабеле питания, присоединенном к сетевому адаптеру. На лицевой стороне контроллера находится диммер – кнопка для изменения мощности и цветовой температуры, кнопка включения и дисплей, отображающий текущие параметры.
Яркость светодиодов с разной цветовой температурой можно регулировать от 10 до 100%, что составляет при цветовой температуре 5500 К – 1150 лк на расстоянии один метр (включаются только светодиоды холодного белого света). Или 960 лк на расстоянии один метр при цветовой температуре 3000 К (включаются только светодиоды теплого белого света).
Для получения мягкого светового потока в комплект входит тканевый светорассеиватель из полупрозрачного полиэстера.
Крепление рассеивателя производится с помощью липучки к лицевой стороне панели. На обратной стороне светодиодной панели также размещена липучка, на которую можно прикрепить контроллер и сетевой адаптер при помощи комплектных лент-липучек.
По углам панели расположены карманы для крепления на держателе для установки на стойку. Держатель представляет собой четыре складные металлические лапки с винтовой фиксацией.
Держатель панели предусматривает установку на стойку вместо съемного шпигота 5/8'' (16 мм) или, например при помощи Falcon Eyes CLD-20. Кроме того, благодаря малому весу 1.7 кг, панель можно закрепить прямо на стене при помощи двухстороннего скотча или кинотейпа.
Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка-кофр с из прочного синтетического материала, в которую поместится не только осветитель, но и другие студийные аксессуары.