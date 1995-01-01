Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color – источник постоянного света в виде гибкой светодиодной панели с 480 светодиодами (240 светодиодов теплого белого света и 240 светодиодов холодного белого света). Регулирование мощности от 10 до 100% делает осветитель универсальным источником света для множества задач съемки: в качестве заполняющего, рисующего или контрового света. Осветитель FlexLight 480 LED Bi-color подойдет для съемки в студии и на выезде, идеален в условиях нехватки места.

Мощность и цветовая температура осветителя регулируются с помощью контроллера – проводного пульта управления. Пульт расположен на длинном кабеле питания, присоединенном к сетевому адаптеру. На лицевой стороне контроллера находится диммер – кнопка для изменения мощности и цветовой температуры, кнопка включения и дисплей, отображающий текущие параметры.

Яркость светодиодов с разной цветовой температурой можно регулировать от 10 до 100%, что составляет при цветовой температуре 5500 К – 1150 лк на расстоянии один метр (включаются только светодиоды холодного белого света). Или 960 лк на расстоянии один метр при цветовой температуре 3000 К (включаются только светодиоды теплого белого света).

Для получения мягкого светового потока в комплект входит тканевый светорассеиватель из полупрозрачного полиэстера.

Крепление рассеивателя производится с помощью липучки к лицевой стороне панели. На обратной стороне светодиодной панели также размещена липучка, на которую можно прикрепить контроллер и сетевой адаптер при помощи комплектных лент-липучек.

По углам панели расположены карманы для крепления на держателе для установки на стойку. Держатель представляет собой четыре складные металлические лапки с винтовой фиксацией.

Держатель панели предусматривает установку на стойку вместо съемного шпигота 5/8'' (16 мм) или, например при помощи Falcon Eyes CLD-20. Кроме того, благодаря малому весу 1.7 кг, панель можно закрепить прямо на стене при помощи двухстороннего скотча или кинотейпа.

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка-кофр с из прочного синтетического материала, в которую поместится не только осветитель, но и другие студийные аксессуары.