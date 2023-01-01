Осветитель Falcon Eyes FLC-28, флюоресцентный кольцевой
Код товара : УТ-00035274
Артикул : 14774
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
28 Вт
Индекс CRI
90
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
5400
Максимальная цветовая температура, K
5400
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
1.600
Описание
Falcon Eyes FLC-28 люминесцентный (флуоресцентный) кольцевой осветитель, мощность лампы 28 Вт, предназначен для использования при макросъемке и других съемках требующих эффективного постоянного освещения (например, кольцевые рефлексы в глазах при съемке портретов, а также как заполняющий или модулирующий источник света). Кольцевая форма осветителя позволяет расположить его центральную ось на оптической оси объектива, таким образом получить равномерное освещение объекта.
Преимуществом люминесцентных осветителей является излучение сбалансированного светового потока, низкое тепловыделение и большой ресурс работы. Близость цветовых температур стробоскопических источников света (фотовспышек) и люминесцентных осветителей позволяет без нежелательных искажений цветового баланса применять их совместно.
Индекс цветопередачи CRI ˃90, цветовая температура 5400 К. Осветители серии FLC на гибкой ножке снабженной креплением для опор с головкой диаметром 5/8". Это позволяет удобно закреплять их на штативе или стойке и легко изменять направление освещения.