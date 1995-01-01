Осветитель Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color, светодиодный, 36Вт, 3200К-5600К
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Описание
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color представляет собой светодиодную панель из 600 светодиодов размером 19,5 x 17 см с регулируемой цветовой температурой, беспроводным пультом дистанционного управления, 4-лепестковыми шторками и возможностью питания от аккумуляторных батарей серии NP-F. Осветитель подходит для кино- и видеопроизводства, фотографии.
Эффективность прибора обусловлена применением в качестве источника света панели со сверхъяркими светодиодами с высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Компактный корпус осветителя практически не нагревается, потребляемая мощность составляет 36 Вт.
Возможность регулировки цветового баланса позволяет избавиться от фильтров в пользу встроенного бесступенчатого управления цветом от 3200К до 5600K.
В комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления осветителем (группой осветителей) на расстоянии до 50 м: удаленного включения/выключения, регулировки яркости и цветовой температуры.
Технология Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. Эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости прибора.
Прибор позволяет точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам. Значение яркости отображается на LCD экране, индикация 10-100 с шагом 1.
Быстросъемные четырехлепестковые шторки помогут ограничить световой поток в нужном направлении, чтобы получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.
На задней панели прибора находится большой ЖК экран с 4-разрядной индикацией, удобный диммер (выполняющий функцию изменения яркости и цветовой температуры), кнопки управления режимами работы, кнопка выбора источника питания, вход и выход DMX (обеспечивают внешнее управление через консоль, приобретаемую отдельно).
На задней панели осветителя находятся отсеки для установки аккумуляторных батарей серии NP-F 13-19В (батареи приобретаются отдельно). В условиях стационарной съемки осветитель питается от сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.
Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям.
- Количество светодиодов 600 (300-3200К и 300-5600К)
- Мощность светодиодов 36 Вт
- Цветовая температура 3200К-5600К (4400K), плавная регулировка
- Регулировка мощности светового потока 10-100%, плавная
- Угол раскрытия светового потока 45˚
- Индекс цветопередачи CRI ≥95
- Ресурс светодиода 50000 час
- Частота радиоуправления 2,4 ГГц
- Дистанция радиоуправления >50 м
- Количество каналов радиоуправления 99
- Тип питания осветителя - сетевой адаптер - 2 отсека для аккумуляторных батарей NP-F750/960
- Система охлаждения пассивная
- Температура эксплуатации 0…+50°С
- Тип крепления 5/8"
- Материал корпуса алюминиевый сплав/пластик
- Материал кронштейна алюминиевый сплав
- Размеры осветителя (без кронштейна/с кронштейном), мм 251х190х42 / 305х270х54
- Вес осветителя (с кронштейном, без шторок и фильтра) 1,25 кг