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Приемник Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R (уцененный)

  • FlashHunter 2.4 RFS-AC16R
  • FlashHunter 2.4 RFS-AC16R
  • FlashHunter 2.4 RFS-AC16R
Код товара:УТ-00080352
Артикул:23857 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

FlashHunter 2.4 RFS-AC16R – приемник (ресивер) для синхронизатора FlashHunter 2.4, предназначен для синхронизации дополнительной студийной вспышки. Подключается к вспышке через синхроразъем 3.5 или 6.35 мм. Работает на частоте 2.4 ГГц, рабочее расстояние: до 100 м в условиях прямой видимости. Не требует использования батареек: устанавливается на силовой кабель, идущий к вспышке. Система FlashHunter 2.4 поддерживает 16 каналов, что актуально для использования в больших фотостудиях с несколькими павильонами.

Скорость синхронизации: до 1/320 с.

Комплектация:

  • Приемник FlashHunter 2.4 RFS-AC16R
  • Переходник TS 3,5 мм - TS 6,35 мм
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон