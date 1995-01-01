FlashHunter 2.4 RFS-AC16R – приемник (ресивер) для синхронизатора FlashHunter 2.4, предназначен для синхронизации дополнительной студийной вспышки. Подключается к вспышке через синхроразъем 3.5 или 6.35 мм. Работает на частоте 2.4 ГГц, рабочее расстояние: до 100 м в условиях прямой видимости. Не требует использования батареек: устанавливается на силовой кабель, идущий к вспышке. Система FlashHunter 2.4 поддерживает 16 каналов, что актуально для использования в больших фотостудиях с несколькими павильонами.