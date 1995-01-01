Описание

Фрост рама Falcon Eyes FF1520 представляет собой каркас с двумя полотнами в комплекте (белый просветный и черный/серебристый двухсторонний). Может служить рассеивателем, отражателем или блокирующим свет флагом при портретной, предметной и других видах фотосъемок. Раму и полотна также можно использовать в качестве фона в студийной или выездной съемке.

Рассеиватель большого размера из высококачественного полиэстера эффективно смягчает резкий свет и создает мягкое заполняющее освещение без резких теней, что особенно подходит для портретной фотографии. Двустороннее полотно отражателя используется для блокировки и перенаправления света. Черная сторона служит для поглощения нежелательного света, что создает глубокие тени и драматичный, контрастный светотеневой рисунок. Серебристая сторона может использоваться в качестве отражателя, для заполняющего света. Износостойкая прочная ткань не потребует особого ухода: достаточно протереть полотно сухой тряпкой.

Каркас состоит из вращающейся рамы для закрепления полотна, установленной на телескопическую опорную конструкцию с колесами; полотно просто натягивается на раму. Составной каркас фрост рамы собирается из алюминиевых трубок Ø25 мм и 22 мм, соединяющихся между собой подпружиненными фиксаторами. Легкий и достаточно прочный, он не деформируется даже при длительном использовании и способен выдержать множество переездов. Фрост раму на колесах можно легко перемещать по студии непосредственно во время съемки. Все 4 колеса оснащены тормозами.

Высота установленной фрост рамы регулируется от 225 до 317см (по верхнему краю), а угол наклона – на все 360°. Размер рамы 145х200 см.

В комплект входит удобная сумка-чехол для хранения комплектующих.

Комплектация: