Фрост рама Falcon Eyes FF1520, 145х200 см
Код товара : УТ-00075856
Артикул : 29897
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Фрост рама Falcon Eyes FF1520 представляет собой каркас с двумя полотнами в комплекте (белый просветный и черный/серебристый двухсторонний). Может служить рассеивателем, отражателем или блокирующим свет флагом при портретной, предметной и других видах фотосъемок. Раму и полотна также можно использовать в качестве фона в студийной или выездной съемке.
Рассеиватель большого размера из высококачественного полиэстера эффективно смягчает резкий свет и создает мягкое заполняющее освещение без резких теней, что особенно подходит для портретной фотографии. Двустороннее полотно отражателя используется для блокировки и перенаправления света. Черная сторона служит для поглощения нежелательного света, что создает глубокие тени и драматичный, контрастный светотеневой рисунок. Серебристая сторона может использоваться в качестве отражателя, для заполняющего света. Износостойкая прочная ткань не потребует особого ухода: достаточно протереть полотно сухой тряпкой.
Каркас состоит из вращающейся рамы для закрепления полотна, установленной на телескопическую опорную конструкцию с колесами; полотно просто натягивается на раму. Составной каркас фрост рамы собирается из алюминиевых трубок Ø25 мм и 22 мм, соединяющихся между собой подпружиненными фиксаторами. Легкий и достаточно прочный, он не деформируется даже при длительном использовании и способен выдержать множество переездов. Фрост раму на колесах можно легко перемещать по студии непосредственно во время съемки. Все 4 колеса оснащены тормозами.
Высота установленной фрост рамы регулируется от 225 до 317см (по верхнему краю), а угол наклона – на все 360°. Размер рамы 145х200 см.
В комплект входит удобная сумка-чехол для хранения комплектующих.
Комплектация:
- Трубка А угловая – 4 шт
- Трубка B1 – 2 шт
- Трубка B2 с креплением к кронштейну – 2 шт
- Стойка С телескопическая с кронштейном – 2 шт
- Трубка D1 – 2 шт
- Трубка D2 – 2 шт
- Трубка E с колесами – 2 шт
- Белый диффузор – 1 шт
- Черный/серебро отражатель – 1 шт
- Сумка-чехол для хранения комплекта деталей – 1 шт
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон