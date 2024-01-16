Цифровая петличная радиосистема Falcon Eyes FEmic работает в открытом диапазоне частот 2.4 ГГц и имеет эффективную дальность действия до 50 метров. Благодаря использованию выносных гибких антенн надежность соединения обеспечивается на высоком уровне. Передатчик крепится на пояс, а небольшой микрофон-петличка – на грудь или на воротник футболки. Микрофон малозаметный и не отвлекает внимания зрителей от самого спикера, возможно и полностью незаметное размещение под одеждой. Длина микрофонного кабеля стандартная: 1.2 м. У приемника есть как микрофонный выход, так и выход на наушники для мониторинга качества записи. Все гнезда одного стандарта: 3.5 мм с резьбовой фиксацией штекера.

В зависимости от требований к качеству звучания, Falcon Eyes FEmic подойдет для записи как чернового звука (например, при записи игрового кино или рекламных роликов), так и чистового звука для блогов, новостных сюжетов, интервью и многого другого.

В схеме приемника использованы повышающие качество звукового сигнала системы автоматической регулировки усиления и шумоподавления. Уровень выходного сигнала может регулироваться.

Приемное устройство и передатчик конструктивно выполнены в практически одинаковых компактных корпусах. На обратной стороне корпуса приемника установлен адаптер «холодный башмак» (с резьбой 1/4") для крепления устройства на камеру или клетку. У передатчика вместо адаптера на этом месте расположена клипса на ремень. Трансмиттер и ресивер питаются от съемных литиевых аккумуляторов типа 18650, а зарядка осуществляется через порт USB Micro B (ток 5В 2А). Ход зарядки отражают индикаторы: на ЖК экране передатчика и светодиодный на приемнике. Вы также можете использовать внешние зарядные устройства (продаются отдельно), чтобы быстро заменять батареи во время съемок. Время работы устройств на одном заряде составляет приблизительно 8.5 часов.

Компактный всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 м, металлической клипсой для крепления на одежду и съемной ветрозащитой останется незаметным в кадре. Микрофон со стандартным разъемом Jack 3,5мм может быть заменен на любой другой микрофон, например Falcon Eyes FEmic Lav M1, который имеет длину провода 6 метров.

В комплектацию входят кабели различной длины со штекерами 3.5 мм TRS и TRRS, что позволяет использовать радиосистему с различными устройствами: фото - и видеокамерами, телефонами, планшетами и компьютерами.

Ключевые особенности

Открытая частота 2.4 ГГц

Эффективная дальность 50 метров.

Автоматическое усиление и шумоподавление

Всенаправленный петличный электретный микрофон

Простая настройка и удобное использование «из коробки»

Компактный размер приемника и передатчика 82х50х23 мм

Полужесткий кейс для хранения в комплекте

Комплектация: