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Стойка Falcon Eyes FELS-1020/B.0, 102 см, до 2.5 кг

  • FELS-1020/B.0, 102 см, до 2.5 кг
  • FELS-1020/B.0, 102 см, до 2.5 кг
  • FELS-1020/B.0, 102 см, до 2.5 кг
  • FELS-1020/B.0, 102 см, до 2.5 кг
  • FELS-1020/B.0, 102 см, до 2.5 кг
  • FELS-1020/B.0, 102 см, до 2.5 кг
  • FELS-1020/B.0, 102 см, до 2.5 кг
  • FELS-1020/B.0, 102 см, до 2.5 кг
  • FELS-1020/B.0, 102 см, до 2.5 кг
Код товара:УТ-00023528
Артикул:24825

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes LS-1020/B.0 — низкая компактная стойка-тренога, используется в студийной и в предметной съемке, для подсветки фона, фотостола или фотобокса.

Высота от 41 до 102 см, максимальная нагрузка 2.5 кг. Посадочное крепление диаметром 5/8" с резьбой 1/4" позволит установить практически любой осветительный или вспомогательный прибор. Комплектуется дополнительным креплением диаметром 5/8" с резьбой 1/4", которое устанавливается на ножке и позволяет установить осветитель максимально низко. Три секции фиксируются клипсовыми зажимами из ударопрочного полимера ABS.

  • Максимальная высота 102 см
  • Минимальная высота 41 см
  • Длина в сложенном состоянии 41 см
  • Максимальная нагрузка, кг 2
  • Количество секций 3
  • Амортизатор нет
  • Тип фиксации секций клипсовые зажимы
  • Крепежный адаптер, дюйм 5/8" (16 мм), винт 1/4", несъемный
  • Установка адаптера горизонтально нет
  • Материал секций/ножек алюминиевый сплав/сталь
  • Материал фиксаторов полимер
  • Материал рукояток полимер
  • Материал крестовин полимер

Комплектация:

  • Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии
  • Стоечный палец 5/8"
  • Шаровая миниголовка 1/4"
  • Гайка пластик
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон