Описание

Falcon Eyes LS-1020/B.0 — низкая компактная стойка-тренога, используется в студийной и в предметной съемке, для подсветки фона, фотостола или фотобокса.

Высота от 41 до 102 см, максимальная нагрузка 2.5 кг. Посадочное крепление диаметром 5/8" с резьбой 1/4" позволит установить практически любой осветительный или вспомогательный прибор. Комплектуется дополнительным креплением диаметром 5/8" с резьбой 1/4", которое устанавливается на ножке и позволяет установить осветитель максимально низко. Три секции фиксируются клипсовыми зажимами из ударопрочного полимера ABS.

Максимальная высота 102 см

Минимальная высота 41 см

Длина в сложенном состоянии 41 см

Максимальная нагрузка, кг 2

Количество секций 3

Амортизатор нет

Тип фиксации секций клипсовые зажимы

Крепежный адаптер, дюйм 5/8" (16 мм), винт 1/4", несъемный

Установка адаптера горизонтально нет

Материал секций/ножек алюминиевый сплав/сталь

Материал фиксаторов полимер

Материал рукояток полимер

Материал крестовин полимер

Комплектация: