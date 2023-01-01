Стойка Falcon Eyes FELS-1020/B.0, 102 см, до 2.5 кг
Код товара : УТ-00023528
Артикул : 24825
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.700
Описание
Falcon Eyes LS-1020/B.0 — низкая компактная стойка-тренога, используется в студийной и в предметной съемке, для подсветки фона, фотостола или фотобокса.
Высота от 41 до 102 см, максимальная нагрузка 2.5 кг. Посадочное крепление диаметром 5/8" с резьбой 1/4" позволит установить практически любой осветительный или вспомогательный прибор. Комплектуется дополнительным креплением диаметром 5/8" с резьбой 1/4", которое устанавливается на ножке и позволяет установить осветитель максимально низко. Три секции фиксируются клипсовыми зажимами из ударопрочного полимера ABS.
- Максимальная высота 102 см
- Минимальная высота 41 см
- Длина в сложенном состоянии 41 см
- Максимальная нагрузка, кг 2
- Количество секций 3
- Амортизатор нет
- Тип фиксации секций клипсовые зажимы
- Крепежный адаптер, дюйм 5/8" (16 мм), винт 1/4", несъемный
- Установка адаптера горизонтально нет
- Материал секций/ножек алюминиевый сплав/сталь
- Материал фиксаторов полимер
- Материал рукояток полимер
- Материал крестовин полимер
Комплектация:
- Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии
- Стоечный палец 5/8"
- Шаровая миниголовка 1/4"
- Гайка пластик
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон