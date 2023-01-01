Описание

Falcon Eyes FEL-3900ST.0 — прочная стойка-тренога с пружинной амортизацией, в комплекте поставляется шаровая миниголовка, которая служит для установки цифровых камер или аксессуаров. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Высота от 125 до 390 см, крепления: студийный штифт 5/8" + штативный винт 1/4".

Большой диаметр стальных секций обеспечивает устойчивость и прочность. Благодаря высокой прочности данная стойка подходит для крепления журавля с противовесом. Металлические винтовые зажимы прочно соединяют секции между собой. Стойка-тренога изготовлена из стали.

Характеристики: