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Стойка Falcon Eyes FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка

  • FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка
  • FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка
  • FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка
  • FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка
  • FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка
  • FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка
  • FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка
  • FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка
  • FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка
  • FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка
  • FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный амортизатор, головка
Код товара:УТ-00032120
Артикул:24823

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Falcon Eyes FEL-3900ST.0 — прочная стойка-тренога с пружинной амортизацией, в комплекте поставляется шаровая миниголовка, которая служит для установки цифровых камер или аксессуаров. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Высота от 125 до 390 см, крепления: студийный штифт 5/8" + штативный винт 1/4".

Большой диаметр стальных секций обеспечивает устойчивость и прочность. Благодаря высокой прочности данная стойка подходит для крепления журавля с противовесом. Металлические винтовые зажимы прочно соединяют секции между собой. Стойка-тренога изготовлена из стали.

Характеристики:

  • Максимальная высота, см 390
  • Минимальная высота, см 125
  • Длина в сложенном состоянии, см 95
  • Размах треноги (S), см 104
  • Максимальная нагрузка, кг* 10
  • Количество секций 4
  • Амортизатор пружина
  • Тип фиксации секций винтовые зажимы
  • Диаметр ножек, мм 25
  • Диаметр секций, мм 24/28/32/38
  • Крепежный адаптер, дюйм 5/8 (винт 1/4)
  • Установка адаптера горизонтально нет
  • Шаровая миниголова в комплекте
  • Материал секций и ножек сталь
  • Материал фиксаторов алюминиевый сплав
  • Материал рукояток поликарбонат
  • Материал крестовин алюминиевый сплав
  • Вес стойки-треноги, кг 5,2
  • Размер упаковки, см 127х12х12
  • Вес в упаковке, кг 5,7