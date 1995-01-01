Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Стойка Falcon Eyes FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор

  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
  • FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
Код товара:УТ-00021448
Артикул:24821

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes FEL-3050A/B.0 — алюминиевая стойка-тренога с воздушной амортизацией. В комплекте поставляется шаровая миниголовка, которая может служить для установки и свободного позиционирования оборудования со штативным гнездом 1/4" или 3/8". Высота от 107 до 300 см, съемный крепежный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки.

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений, секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции, фиксаторы и крестовина изготовлены из алюминиевого сплава.

Характеристики:

  • Максимальная высота, см: 300
  • Минимальная высота, см: 107
  • Длина в сложенном состоянии, см: 93
  • Размах треноги (S), см: 90
  • Максимальная нагрузка, кг: 7
  • Количество секций: 4
  • Амортизатор: воздушный
  • Тип фиксации секций: винтовые зажимы-хомуты
  • Диаметр ножек, мм: 22
  • Диаметр секций, мм: 19/22/25/30
  • Крепежный адаптер, дюйм: 5/8 (съемный, винты 1/4 и 3/8)
  • Установка адаптера горизонтально: да
  • Шаровая головка: в комплекте
  • Материал секций и ножек: алюминиевый сплав
  • Материал фиксаторов: алюминиевый сплав
  • Материал рукояток: поликарбонат
  • Материал крестовин: алюминиевый сплав
  • Вес, кг 1,6