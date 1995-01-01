Falcon Eyes FEL-3050A/B.0 — алюминиевая стойка-тренога с воздушной амортизацией. В комплекте поставляется шаровая миниголовка, которая может служить для установки и свободного позиционирования оборудования со штативным гнездом 1/4" или 3/8". Высота от 107 до 300 см, съемный крепежный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки.

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений, секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции, фиксаторы и крестовина изготовлены из алюминиевого сплава.

Характеристики: