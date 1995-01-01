Стойка Falcon Eyes FEL-3050A/B.0, 300 см, до 7 кг, воздушный амортизатор
Код товара:УТ-00021448
Артикул:24821
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг2.200
Описание
Falcon Eyes FEL-3050A/B.0 — алюминиевая стойка-тренога с воздушной амортизацией. В комплекте поставляется шаровая миниголовка, которая может служить для установки и свободного позиционирования оборудования со штативным гнездом 1/4" или 3/8". Высота от 107 до 300 см, съемный крепежный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки.
Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений, секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции, фиксаторы и крестовина изготовлены из алюминиевого сплава.
Характеристики:
- Максимальная высота, см: 300
- Минимальная высота, см: 107
- Длина в сложенном состоянии, см: 93
- Размах треноги (S), см: 90
- Максимальная нагрузка, кг: 7
- Количество секций: 4
- Амортизатор: воздушный
- Тип фиксации секций: винтовые зажимы-хомуты
- Диаметр ножек, мм: 22
- Диаметр секций, мм: 19/22/25/30
- Крепежный адаптер, дюйм: 5/8 (съемный, винты 1/4 и 3/8)
- Установка адаптера горизонтально: да
- Шаровая головка: в комплекте
- Материал секций и ножек: алюминиевый сплав
- Материал фиксаторов: алюминиевый сплав
- Материал рукояток: поликарбонат
- Материал крестовин: алюминиевый сплав
- Вес, кг 1,6