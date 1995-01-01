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Стойка Falcon Eyes FEL-2900ST, 290 см, до 9 кг

Код товара:УТ-00083207
Артикул:31944

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочная стальная стойка-тренога со съемной шаровой головкой, позволяющей устанавливать такие аксессуары как, например, накамерные фотовспышки, светодиодные панели, жезлы и так далее. Присутствует пружинная амортизация, которая защищает установленное оборудование от удара при резком спуске. Шпигот 5/8" с винтом 1/4"-20 является несъемным.

Стойка достаточно компактна для выездной съемки: в сложенном виде длина составляет всего 95 см, что позволяет поместить ее во многие сумки для студийного оборудования. Секции изготовлены из стали, зажимы и крестовины – алюминиевый сплав, рукоятки замков – ABS пластик.

Характеристики

  • Максимальная высота: 290 см
  • Длина в сложенном состоянии: 95 см
  • Максимальная нагрузка: 9 кг*
  • Материал стойки: сталь
  • Количество секций: 3
  • Амортизатор: пружинный
  • Диаметр ножек: 22 мм
  • Диаметр секций: 25/30/35 мм
  • Крепежный адаптер: шпигот Baby 5/8", несъемный, с винтом 1/4"

* Не распространяется на шаровую головку

Комплектация:

  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST
  • Шаровая головка с винтом 1/4"-20
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон