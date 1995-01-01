Прочная стальная стойка-тренога со съемной шаровой головкой, позволяющей устанавливать такие аксессуары как, например, накамерные фотовспышки, светодиодные панели, жезлы и так далее. Присутствует пружинная амортизация, которая защищает установленное оборудование от удара при резком спуске. Шпигот 5/8" с винтом 1/4"-20 является несъемным.

Стойка достаточно компактна для выездной съемки: в сложенном виде длина составляет всего 95 см, что позволяет поместить ее во многие сумки для студийного оборудования. Секции изготовлены из стали, зажимы и крестовины – алюминиевый сплав, рукоятки замков – ABS пластик.

Характеристики

Максимальная высота: 290 см

Длина в сложенном состоянии: 95 см

Максимальная нагрузка: 9 кг*

Материал стойки: сталь

Количество секций: 3

Амортизатор: пружинный

Диаметр ножек: 22 мм

Диаметр секций: 25/30/35 мм

Крепежный адаптер: шпигот Baby 5/8", несъемный, с винтом 1/4"

* Не распространяется на шаровую головку

Комплектация: