Стойка Falcon Eyes FEL-2900ST, 290 см, до 9 кг
Код товара:УТ-00083207
Артикул:31944
Товар не найден
Характеристики
Вес2.5 кг
Размеры113 х 98 см
Описание
Прочная стальная стойка-тренога со съемной шаровой головкой, позволяющей устанавливать такие аксессуары как, например, накамерные фотовспышки, светодиодные панели, жезлы и так далее. Присутствует пружинная амортизация, которая защищает установленное оборудование от удара при резком спуске. Шпигот 5/8" с винтом 1/4"-20 является несъемным.
Стойка достаточно компактна для выездной съемки: в сложенном виде длина составляет всего 95 см, что позволяет поместить ее во многие сумки для студийного оборудования. Секции изготовлены из стали, зажимы и крестовины – алюминиевый сплав, рукоятки замков – ABS пластик.
Характеристики
- Максимальная высота: 290 см
- Длина в сложенном состоянии: 95 см
- Максимальная нагрузка: 9 кг*
- Материал стойки: сталь
- Количество секций: 3
- Амортизатор: пружинный
- Диаметр ножек: 22 мм
- Диаметр секций: 25/30/35 мм
- Крепежный адаптер: шпигот Baby 5/8", несъемный, с винтом 1/4"
* Не распространяется на шаровую головку
Комплектация:
- Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST
- Шаровая головка с винтом 1/4"-20
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон