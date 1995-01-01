Стальная стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой головкой (для легких аксессуаров). Максимальная высота 240 см, минимальная 87 см, на верхней секции адаптер-шпигот 5/8” с винтом 1/4". Складные секции, ножки изготовлены из стали, зажимы – алюминиевый сплав. Пружинный амортизатор предохранит оборудование от удара при слишком быстром складывании секций (например, при ослаблении винтового зажима). Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка - 5 кг.

Шаровая головка целиком выполнена из пластика, она предназначена для установки легких аксессуаров, таких как накамерные вспышки или небольшие светодиодные панели. Нагрузка 5 кг дана для использования стойки без головки, со студийным оборудованием.

Обратите внимание: спигот 5/8" c резьбой 1/4" является несъемным.

Характеристики: