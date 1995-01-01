Стойка Falcon Eyes FEL-2440ST.0, 240 см, до 5 кг, пружинная амортизация
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Характеристики
Описание
Стальная стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой головкой (для легких аксессуаров). Максимальная высота 240 см, минимальная 87 см, на верхней секции адаптер-шпигот 5/8” с винтом 1/4". Складные секции, ножки изготовлены из стали, зажимы – алюминиевый сплав. Пружинный амортизатор предохранит оборудование от удара при слишком быстром складывании секций (например, при ослаблении винтового зажима). Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка - 5 кг.
Шаровая головка целиком выполнена из пластика, она предназначена для установки легких аксессуаров, таких как накамерные вспышки или небольшие светодиодные панели. Нагрузка 5 кг дана для использования стойки без головки, со студийным оборудованием.
Обратите внимание: спигот 5/8" c резьбой 1/4" является несъемным.
Характеристики:
- Максимальная высота: 240 см
- Минимальная высота: 87 см
- Длина в сложенном состоянии: 84 см
- Размах треноги, диаметр: 77 см
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Количество секций: 3
- Амортизатор: пружина
- Тип фиксации секций: винтовые зажимы-хомуты
- Диаметр ножек: 19 мм
- Диаметр секций: 19 / 22 / 25 мм
- Крепежный адаптер: винт 1/4"
- Установка адаптера горизонтально: нет
- Шаровая миниголова: в комплекте
- Материал секций и ножек: сталь
- Материал фиксаторов: алюминиевый сплав
- Материал рукояток: поликарбонат
- Материал крестовин: поликарбонат
- Вес стойки-треноги: 1,6 кг