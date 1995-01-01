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Стойка Falcon Eyes FEL-2440ST.0, 240 см, до 5 кг, пружинная амортизация

  • FEL-2440ST.0, 240 см, до 5 кг, пружинная амортизация
  • FEL-2440ST.0, 240 см, до 5 кг, пружинная амортизация
  • FEL-2440ST.0, 240 см, до 5 кг, пружинная амортизация
  • FEL-2440ST.0, 240 см, до 5 кг, пружинная амортизация
  • FEL-2440ST.0, 240 см, до 5 кг, пружинная амортизация
  • FEL-2440ST.0, 240 см, до 5 кг, пружинная амортизация
  • FEL-2440ST.0, 240 см, до 5 кг, пружинная амортизация
  • FEL-2440ST.0, 240 см, до 5 кг, пружинная амортизация
  • FEL-2440ST.0, 240 см, до 5 кг, пружинная амортизация
Код товара:УТ-00043387
Артикул:24819

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стальная стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой головкой (для легких аксессуаров). Максимальная высота 240 см, минимальная 87 см, на верхней секции адаптер-шпигот 5/8” с винтом 1/4". Складные секции, ножки изготовлены из стали, зажимы – алюминиевый сплав. Пружинный амортизатор предохранит оборудование от удара при слишком быстром складывании секций (например, при ослаблении винтового зажима). Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка - 5 кг.

Шаровая головка целиком выполнена из пластика, она предназначена для установки легких аксессуаров, таких как накамерные вспышки или небольшие светодиодные панели. Нагрузка 5 кг дана для использования стойки без головки, со студийным оборудованием.

Обратите внимание: спигот 5/8" c резьбой 1/4" является несъемным.

Характеристики:

  • Максимальная высота: 240 см
  • Минимальная высота: 87 см
  • Длина в сложенном состоянии: 84 см
  • Размах треноги, диаметр: 77 см
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Количество секций: 3
  • Амортизатор: пружина
  • Тип фиксации секций: винтовые зажимы-хомуты
  • Диаметр ножек: 19 мм
  • Диаметр секций: 19 / 22 / 25 мм
  • Крепежный адаптер: винт 1/4"
  • Установка адаптера горизонтально: нет
  • Шаровая миниголова: в комплекте
  • Материал секций и ножек: сталь
  • Материал фиксаторов: алюминиевый сплав
  • Материал рукояток: поликарбонат
  • Материал крестовин: поликарбонат
  • Вес стойки-треноги: 1,6 кг