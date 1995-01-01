Стойка Falcon Eyes FEL-2440A/B.0, 240 см, до 4 кг, воздушный амортизатор
Код товара:УТ-00021447
Артикул:24818
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.500
Описание
Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 — довольно компактная и легкая стойка-тренога с воздушной амортизацией. В комплекте поставляется шаровая миниголовка, которая может служить для установки и свободного позиционирования оборудования со штативным гнездом 1/4" или 3/8". Высота от 79 до 240 см, съемный крепежный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки.
Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений, секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции, фиксаторы и крестовина изготовлены из алюминиевого сплава.
Характеристики:
- Максимальная высота, см: 240
- Минимальная высота, см: 79
- Длина в сложенном состоянии, см: 78
- Размах треноги (S), см: 77
- Максимальная нагрузка, кг: 4
- Количество секций: 4
- Амортизатор: воздушный
- Тип фиксации секций: винтовые зажимы-хомуты
- Диаметр ножек, мм: 22
- Диаметр секций, мм: 19/22/25/30
- Крепежный адаптер, дюйм: 5/8 (съемный, винты 1/4" и 3/8")
- Установка адаптера горизонтально: да
- Шаровая головка: в комплекте
- Материал секций и ножек: алюминиевый сплав
- Материал фиксаторов: алюминиевый сплав
- Материал рукояток: поликарбонат
- Материал крестовин: поликарбонат
- Вес, кг 1,15