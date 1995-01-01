Стойка Falcon Eyes FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор
Код товара:УТ-00094729
Артикул:24817 (-)
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Описание
Недорогая стойка с шаровой головкой для легкого оборудования (накамерные вспышки, лампы-вспышки, LED-панели и так далее). Все три секции и ножки стойки-треноги изготовлены из стали, винтовые зажимы – алюминиевый сплав. Низкий центр тяжести минимизирует риск опрокидывания, а пружинный амортизатор предохранит установленное оборудование от повреждения при непреднамеренном, слишком быстром сложении секций (например, при ослаблении винтового зажима).
- Максимальная высота: 190 см
- Минимальная высота: 67 см
- Длина в сложенном состоянии: 66 см
- Размах треноги: 70 см
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Количество секций: 3
- Амортизатор: пружина
- Тип фиксации секций: винтовые зажимы-хомуты
- Диаметр ножек: 16 мм
- Диаметр секций: 16/19/22 мм
- Крепежный адаптер: 5/8" (винт 1/4")
- Установка адаптера горизонтально: нет
- Шаровая миниголова: в комплекте
- Материал секций и ножек: сталь
- Материал фиксаторов: алюминиевый сплав
- Материал рукояток: поликарбонат
- Материал крестовин: поликарбонат
- Вес стойки-треноги: 1,2 кг
Комплектация
- Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1900ST.0
- Шаровая миниголова 1/4"
- Руководство по эксплуатации