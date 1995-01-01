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Стойка Falcon Eyes FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор

  • FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор
Код товара:УТ-00094729
Артикул:24817 (-)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Недорогая стойка с шаровой головкой для легкого оборудования (накамерные вспышки, лампы-вспышки, LED-панели и так далее). Все три секции и ножки стойки-треноги изготовлены из стали, винтовые зажимы – алюминиевый сплав. Низкий центр тяжести минимизирует риск опрокидывания, а пружинный амортизатор предохранит установленное оборудование от повреждения при непреднамеренном, слишком быстром сложении секций (например, при ослаблении винтового зажима).

  • Максимальная высота: 190 см
  • Минимальная высота: 67 см
  • Длина в сложенном состоянии: 66 см
  • Размах треноги: 70 см
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Количество секций: 3
  • Амортизатор: пружина
  • Тип фиксации секций: винтовые зажимы-хомуты
  • Диаметр ножек: 16 мм
  • Диаметр секций: 16/19/22 мм
  • Крепежный адаптер: 5/8" (винт 1/4")
  • Установка адаптера горизонтально: нет
  • Шаровая миниголова: в комплекте
  • Материал секций и ножек: сталь
  • Материал фиксаторов: алюминиевый сплав
  • Материал рукояток: поликарбонат
  • Материал крестовин: поликарбонат
  • Вес стойки-треноги: 1,2 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1900ST.0
  • Шаровая миниголова 1/4"
  • Руководство по эксплуатации