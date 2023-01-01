Недорогая стойка с шаровой головкой для легкого оборудования (накамерные вспышки, лампы-вспышки, LED-панели и так далее). Все три секции и ножки стойки-треноги изготовлены из стали, винтовые зажимы – алюминиевый сплав. Низкий центр тяжести минимизирует риск опрокидывания, а пружинный амортизатор предохранит установленное оборудование от повреждения при непреднамеренном, слишком быстром сложении секций (например, при ослаблении винтового зажима).