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Стойка Falcon Eyes FEL-1900ST.0, 190 см, до 3 кг, пружинный амортизатор

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Код товара: УТ-00037276 Артикул: 24817 Код товара: УТ-00037276 Артикул: 24817 Вес (брутто), кг 1.200 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.200 Описание Недорогая стойка с шаровой головкой для легкого оборудования (накамерные вспышки, лампы-вспышки, LED-панели и так далее). Все три секции и ножки стойки-треноги изготовлены из стали, винтовые зажимы – алюминиевый сплав. Низкий центр тяжести минимизирует риск опрокидывания, а пружинный амортизатор предохранит установленное оборудование от повреждения при непреднамеренном, слишком быстром сложении секций (например, при ослаблении винтового зажима). Максимальная высота: 190 см

Минимальная высота: 67 см

Длина в сложенном состоянии: 66 см

Размах треноги: 70 см

Максимальная нагрузка: 3 кг

Количество секций: 3

Амортизатор: пружина

Тип фиксации секций: винтовые зажимы-хомуты

Диаметр ножек: 16 мм

Диаметр секций: 16/19/22 мм

Крепежный адаптер: 5/8" (винт 1/4")

Установка адаптера горизонтально: нет

Шаровая миниголова: в комплекте

Материал секций и ножек: сталь

Материал фиксаторов: алюминиевый сплав

Материал рукояток: поликарбонат

Материал крестовин: поликарбонат

Вес стойки-треноги: 1,2 кг Комплектация Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1900ST.0

Шаровая миниголова 1/4"

Руководство по эксплуатации Видео Наш обзор

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