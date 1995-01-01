Стойка Falcon Eyes FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
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Характеристики
Описание
Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 — легкая телескопическая стойка-тренога с воздушной амортизацией, отличный вариант для выездной съемки: занимает мало места, легко упаковывается в кофры, весит менее 1 кг. В комплекте поставляется шаровая мини-головка, которая может служить для установки цифровых камер, выносных вспышек или других аксессуаров. Высота от 73 до 180 см, съемный крепежный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки.
Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава.
Характеристики:
- Максимальная высота, см 180
- Минимальная высота, см 73
- Длина в сложенном состоянии, см 72
- Размах треноги (S), см 77
- Максимальная нагрузка, кг* 3
- Количество секций 3
- Амортизатор воздушный
- Тип фиксации секций винтовые зажимы-хомуты
- Диаметр ножек, мм 19
- Диаметр секций, мм 19/22/25
- Крепежный адаптер, дюйм 5/8 (съемный, винты 1/4" и 3/8")
- Установка адаптера горизонтально да
- Шаровая мини-голова в комплекте
- Материал секций и ножек алюминиевый сплав
- Материал фиксаторов алюминиевый сплав
- Материал рукояток поликарбонат
- Материал крестовин поликарбонат
- Вес стойки-треноги, кг 0,95
*без использования наклонно-поворотной головки