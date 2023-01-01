Описание

Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 — легкая телескопическая стойка-тренога с воздушной амортизацией, отличный вариант для выездной съемки: занимает мало места, легко упаковывается в кофры, весит менее 1 кг. В комплекте поставляется шаровая мини-головка, которая может служить для установки цифровых камер, выносных вспышек или других аксессуаров. Высота от 73 до 180 см, съемный крепежный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки.

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава.

Характеристики:

Максимальная высота, см 180

Минимальная высота, см 73

Длина в сложенном состоянии, см 72

Размах треноги (S), см 77

Максимальная нагрузка, кг* 3

Количество секций 3

Амортизатор воздушный

Тип фиксации секций винтовые зажимы-хомуты

Диаметр ножек, мм 19

Диаметр секций, мм 19/22/25

Крепежный адаптер, дюйм 5/8 (съемный, винты 1/4" и 3/8")

Установка адаптера горизонтально да

Шаровая мини-голова в комплекте

Материал секций и ножек алюминиевый сплав

Материал фиксаторов алюминиевый сплав

Материал рукояток поликарбонат

Материал крестовин поликарбонат

Вес стойки-треноги, кг 0,95

*без использования наклонно-поворотной головки