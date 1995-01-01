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Стойка Falcon Eyes FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка

  • FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
  • FEL-1800A/B.0, 180 см, 3 кг, воздушный амортизатор, головка
Код товара:УТ-00032121
Артикул:24816

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes FEL-1800A/B.0 — легкая телескопическая стойка-тренога с воздушной амортизацией, отличный вариант для выездной съемки: занимает мало места, легко упаковывается в кофры, весит менее 1 кг. В комплекте поставляется шаровая мини-головка, которая может служить для установки цифровых камер, выносных вспышек или других аксессуаров. Высота от 73 до 180 см, съемный крепежный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки.

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава.

Характеристики:

  • Максимальная высота, см 180
  • Минимальная высота, см 73
  • Длина в сложенном состоянии, см 72
  • Размах треноги (S), см 77
  • Максимальная нагрузка, кг* 3
  • Количество секций 3
  • Амортизатор воздушный
  • Тип фиксации секций винтовые зажимы-хомуты
  • Диаметр ножек, мм 19
  • Диаметр секций, мм 19/22/25
  • Крепежный адаптер, дюйм 5/8 (съемный, винты 1/4" и 3/8")
  • Установка адаптера горизонтально да
  • Шаровая мини-голова в комплекте
  • Материал секций и ножек алюминиевый сплав
  • Материал фиксаторов алюминиевый сплав
  • Материал рукояток поликарбонат
  • Материал крестовин поликарбонат
  • Вес стойки-треноги, кг 0,95

*без использования наклонно-поворотной головки