Описание

Насадка Falcon Eyes FEA-OST5 BW имеет встроенную линзовую оптическую систему (конденсор) с фокусировкой пучка света. Широко применяется в фотостудиях с целью создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне. Насадка устанавливается на источник моделирующего, фонового или контрового света. Оптический тубус служит для создания художественных эффектов с помощью направленного пучка света, механизм фокусировки позволяет задать необходимую резкость границ светового потока, угол выходящего пучка не изменяется. Многолинзовый конденсор проецирует луч с равномерной плотностью.

Набор цветных фильтров и металлические пластинки с фигурными рисунками помогут реализовать любое творческое решение, цветные фильтры и маски можно использовать одновременно. При использовании масок возможна регулировка степени размытия границ формируемого контура. В комплекте четыре цветных фильтра (зеленый, синий, желтый, красный) и шесть масок гобо.

Благодаря корпусу с конвекционным охлаждением насадку можно использовать с галогенными осветителями (не рекомендуется продолжительное использование с лампами большой мощности). Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и стали. Хвостовик сменный, в комплекте кольцо с байонетом Bowens.

Характеристики:

Монтажный адаптер: Bowens

Bowens Адаптер для объектива: Canon EF

Canon EF Диаметр объектива 60 мм

Размер светового пятна (с расстояния 1 м):

- 90 см (с объективом 60 мм) - 170 см (без объектива) - 9,5 см (минимум с ирисовой диафрагмой) - 73 см (максимум с ирисовой диафрагмой)

Максимальная мощность осветителей : светодиодные осветители до 500 Вт, фотовспышки до 1500 Дж

светодиодные осветители до 500 Вт, фотовспышки до 1500 Дж Маски Гобо: 6 шт. в комплекте

6 шт. в комплекте Диаметр маски: 58 мм

58 мм Цветные фильтры: 4 шт. в комплекте (зеленый, синий, желтый, красный)

4 шт. в комплекте (зеленый, синий, желтый, красный) Материал: алюминиевый сплав, сталь

алюминиевый сплав, сталь Длина насадки (с объективом): 213 мм

213 мм Диаметр насадки: 120 мм

120 мм Вес (без объектива): 0,74 кг

0,74 кг Вес (с объективом): 1 кг

1 кг Размер упаковки: 285 х 165 х 175 мм

285 х 165 х 175 мм Вес с упаковкой: 1,47 кг

Комплектация:

Оптическая насадка с адаптером Bowens

Объектив 60 мм

Маски Гобо - 6 шт

Цветные гели - 4 шт

Ирисовая диафрагма