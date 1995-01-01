Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST5 BW (светофильтры, гобо)
Код товара : УТ-00073672
Артикул : 30814
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Насадка Falcon Eyes FEA-OST5 BW имеет встроенную линзовую оптическую систему (конденсор) с фокусировкой пучка света. Широко применяется в фотостудиях с целью создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне. Насадка устанавливается на источник моделирующего, фонового или контрового света. Оптический тубус служит для создания художественных эффектов с помощью направленного пучка света, механизм фокусировки позволяет задать необходимую резкость границ светового потока, угол выходящего пучка не изменяется. Многолинзовый конденсор проецирует луч с равномерной плотностью.
Набор цветных фильтров и металлические пластинки с фигурными рисунками помогут реализовать любое творческое решение, цветные фильтры и маски можно использовать одновременно. При использовании масок возможна регулировка степени размытия границ формируемого контура. В комплекте четыре цветных фильтра (зеленый, синий, желтый, красный) и шесть масок гобо.
Благодаря корпусу с конвекционным охлаждением насадку можно использовать с галогенными осветителями (не рекомендуется продолжительное использование с лампами большой мощности). Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и стали. Хвостовик сменный, в комплекте кольцо с байонетом Bowens.
Характеристики:
- Монтажный адаптер: Bowens
- Адаптер для объектива: Canon EF
- Диаметр объектива 60 мм
Размер светового пятна (с расстояния 1 м):
- - 90 см (с объективом 60 мм)
- - 170 см (без объектива)
- - 9,5 см (минимум с ирисовой диафрагмой)
- - 73 см (максимум с ирисовой диафрагмой)
- Максимальная мощность осветителей: светодиодные осветители до 500 Вт, фотовспышки до 1500 Дж
- Маски Гобо: 6 шт. в комплекте
- Диаметр маски: 58 мм
- Цветные фильтры: 4 шт. в комплекте (зеленый, синий, желтый, красный)
- Материал: алюминиевый сплав, сталь
- Длина насадки (с объективом): 213 мм
- Диаметр насадки: 120 мм
- Вес (без объектива): 0,74 кг
- Вес (с объективом): 1 кг
- Размер упаковки: 285 х 165 х 175 мм
- Вес с упаковкой: 1,47 кг
Комплектация:
Оптическая насадка с адаптером Bowens
Объектив 60 мм
Маски Гобо - 6 шт
Цветные гели - 4 шт
Ирисовая диафрагма