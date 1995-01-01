Конус (снут) Falcon Eyes FEA-BW, байонет Bowens, 20.5 см

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Код товара: УТ-00001474 Артикул: 20252 Код товара: УТ-00001474 Артикул: 20252 Вес (брутто), кг 0.300 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.300 Описание Конус Falcon Eyes FEA-BW изготовлен из металла и использует широко распространенный байонет Bowens. Конусные насадки (снуты) позволяют получать максимально узкий луч света для создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне. Например, в портретной съемке они часто используются для контровой подсветки головы и плеч. Длина конуса 20.5 см, диаметр выходного отверстия 56 мм. В комплекте 5 цветных светофильтров и сотовая насадка. Видео Наш обзор

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