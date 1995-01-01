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Конус (снут) Falcon Eyes FEA-BW, байонет Bowens, 20.5 см

  • FEA-BW, байонет Bowens, 23 см
  • FEA-BW, байонет Bowens, 23 см
  • FEA-BW, байонет Bowens, 23 см
  • FEA-BW, байонет Bowens, 23 см
  • FEA-BW, байонет Bowens, 23 см
Код товара:УТ-00001474
Артикул:20252

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Конус Falcon Eyes FEA-BW изготовлен из металла и использует широко распространенный байонет Bowens. Конусные насадки (снуты) позволяют получать максимально узкий луч света для создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне. Например, в портретной съемке они часто используются для контровой подсветки головы и плеч. Длина конуса 20.5 см, диаметр выходного отверстия 56 мм. В комплекте 5 цветных светофильтров и сотовая насадка.