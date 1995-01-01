Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Генератор тумана Falcon Eyes F-400R

  • F-400R
  • F-400R
  • F-400R
Код товара:УТ-00023523
Артикул:25547

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Генератор тумана Falcon Eyes F-400R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии.

  • Равномерное распределение дыма
  • Отсутствие запаха гари
  • Низкий уровень шума и воздействия на окружающую среду
  • Пластиковая канистра гарантирует отсутствие утечек жидкости при транспортировке
  • Низкое потребление жидкости
  • Компактный размер
  • Пульт ДУ в комплекте
  • Мощность 400 Ватт