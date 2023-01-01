Генератор тумана Falcon Eyes F-400R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии. Равномерное распределение дыма Отсутствие запаха гари Низкий уровень шума и воздействия на окружающую среду Пластиковая канистра гарантирует отсутствие утечек жидкости при транспортировке Низкое потребление жидкости Компактный размер Пульт ДУ в комплекте Мощность 400 Ватт