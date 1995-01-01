Генератор тумана Falcon Eyes F-400R

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Код товара: УТ-00023523 Артикул: 25547 Код товара: УТ-00023523 Артикул: 25547 Генератор тумана Falcon Eyes F-400R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии. Равномерное распределение дыма Отсутствие запаха гари Низкий уровень шума и воздействия на окружающую среду Пластиковая канистра гарантирует отсутствие утечек жидкости при транспортировке Низкое потребление жидкости Компактный размер Пульт ДУ в комплекте Мощность 400 Ватт Товар не найден Задать вопрос Описание Генератор тумана Falcon Eyes F-400R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии. Равномерное распределение дыма

Отсутствие запаха гари

Низкий уровень шума и воздействия на окружающую среду

Пластиковая канистра гарантирует отсутствие утечек жидкости при транспортировке

Низкое потребление жидкости

Компактный размер

Пульт ДУ в комплекте

Мощность 400 Ватт Видео Наш обзор

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