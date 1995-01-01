Дополнительный приемник для комплекта радиосинхронизации DMT-4. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Скорость синхронизации до 1/200 секунды. Дальность действия – до 35 м.

Передатчик устанавливается в «горячий башмак» камеры, фиксируется винтом и передает сигнал на приемник при срабатывании затвора. Кнопка «Тест» на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Время работы передатчика от одной батареи — год в режиме ожидания или 20000 непрерывных срабатываний.

Новая 16-канальная версия комплекта синхронизации Falcon Eyes DMT-4 совместима с 4-канальными синхронизаторами DMT-4. Для работы с 4-канальным приемником/передатчиком используйте следующие настройки переключателя каналов:

1 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 2 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике;

2 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 3 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике.

Характеристики: