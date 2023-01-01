Описание

Falcon Eyes DEA-BHC (160-180mm) — универсальный набор, включающий четырехлепестковые шторки, соты и 4 фолиевых фильтра на металлической рамке. Цвета фильтров: жёлтый, красный, синий и белый рассеивающий. Данный набор устанавливается на любой рефлектор диаметром от 160 до 180 мм, в том числе на стандартные 7" (175 мм) рефлекторы Falcon Eyes, Rekam, RayLab, Hensel.

Шторки позволяют ограничивать световой поток и настраивать освещение в соответствии с требованиями фотографа. Изготовлены из металла. Фиксация на рефлекторе производится с помощью двух винтов по углам. Посадочный диаметр: 160–180 мм.