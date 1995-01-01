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Шторки Falcon Eyes DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")

  • DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")
  • DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")
  • DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")
  • DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")
  • DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")
  • DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")
  • DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")
  • DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")
  • DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")
  • DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")
  • DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")
Код товара:00000050297
Артикул:20109

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

DEA-BHC (M175mm) — универсальный набор, включающий четырехлепестковые шторки и соты с 4 - мя цветными фолиевыми фильтрами. Фильтры устанавливаются на шторку с помощью магнитов. Цвета фильтров: жёлтый, зеленый, красный, синий. Шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Изготовлены из металла. Посадочный диаметр 175 мм, комплект совместим с любыми рефлекторами размером 7.