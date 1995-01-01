Шторки Falcon Eyes DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлектора 17.5 см (7")

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Код товара: 00000050297 Артикул: 20109 Код товара: 00000050297 Артикул: 20109 Вес (брутто), кг 1.900 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.900 Описание DEA-BHC (M175mm) — универсальный набор, включающий четырехлепестковые шторки и соты с 4 - мя цветными фолиевыми фильтрами. Фильтры устанавливаются на шторку с помощью магнитов. Цвета фильтров: жёлтый, зеленый, красный, синий. Шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Изготовлены из металла. Посадочный диаметр 175 мм, комплект совместим с любыми рефлекторами размером 7. Видео Наш обзор

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