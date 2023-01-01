Описание

DEA-BHC (M175mm) — универсальный набор, включающий четырехлепестковые шторки и соты с 4 - мя цветными фолиевыми фильтрами. Фильтры устанавливаются на шторку с помощью магнитов. Цвета фильтров: жёлтый, зеленый, красный, синий. Шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Изготовлены из металла. Посадочный диаметр 175 мм, комплект совместим с любыми рефлекторами размером 7.