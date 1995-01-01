Описание

Стенд Falcon Eyes Copy Stand 107 для установки фотокамеры представляет собой профессиональную репродукционную установку, которая помогает создать точные цифровые копии документов, чертежей, книг, произведений искусства и других объектов. Репроустановка позволяет также проводить неразрушающими методами оптико-цифровую диагностику материальных культурных ценностей, измерительную фотосъемку в криминалистике и другие научные и прикладные исследования.

Универсальная установка фото или видеокамер весом до 4.5 кг

Стенд Falcon Eyes Copy Stand 107 предназначен для установки компактных, зеркальных и беззеркальных фотокамер весом до 4.5 кг. Монтажная каретка оснащена стандартным винтом 1/4" и гайкой-переходником 3/8'' для закрепления практически любых камер (в том числе видеокамер).

Колонна стенда изготавливается из экструдированного алюминия и обеспечивает низкий уровень вибрации камеры для получения максимально резких изображений. Колонна имеет шкалу высоты, напечатанную на анодированном алюминии для точного позиционирования камеры. Для изменения высоты установки камеры (до 107 см) достаточно нажать на рычаг и плавно переместить каретку вверх или вниз. Если отпустить рычаг, то каретка остановится и зафиксируется в нужном месте, гарантируя безопасность камеры для использования.

Яркое бестеневое освещение с точной цветопередачей

Стенд оснащается двумя светодиодными панелями с регулируемыми монтажными кронштейнами, которые обеспечивают яркое равномерное бестеневое освещение объекта. Благодаря 96 SMD-светодиодам (каждого осветителя) с цветовой температурой 5600К и индексом цветопередачи CRI≥97, отснятый материал будет иметь максимально точную передачу цветов и оттенков. Энергоэффективные светодиодные панели не требуют активного охлаждения, поэтому бесшумны и комфортны в работе. Пассивного охлаждения достаточно даже для длительного использования оборудования – светодиоды не создают заметного нагрева. Копируемые оригиналы защищены от теплового повреждения, которое могут вызывать традиционные лампы накаливания.

Прочное основание с масштабной сеткой

Прочная плита основания размером 60х60см из ламинированного ДСП с антибликовым серым матовом покрытием, на котором напечатана масштабная сетка 55х45 см и размерная шкала в сантиметрах и дюймах. Сетка и шкала помогают точно и последовательно выравнивать положение объектов, а также определять величину запечатленных объектов и проводить сравнительные замеры. Ножки основания регулируются по высоте с помощью регулировочных винтов, чтобы компенсировать возможные неровности пола.

Особенности

Максимальный вес камеры 4.5 кг

Крепление камеры 1/4'', 3/8'' (через гайку-переходник)

Высота установки камеры до 107 см, свободно регулируемая высота съемки

Две светодиодные панели с регулируемыми кронштейнами

96 светодиодов, цветовая температура 5600K

Индекс цветопередачи CRI≥97

Пассивное охлаждение, бесшумная работа

Для фотографирования объектов и документы размером до 55x45 см

Сетка на основании для точного позиционирования оригиналов

Характеристики

Размер основания: 60х60 см

60х60 см Высота установки камеры: до 107 см

до 107 см Максимальный вес камеры: 4.5 кг

4.5 кг Крепление камеры: 1/4'', 3/8'' (через гайку-переходник)

1/4'', 3/8'' (через гайку-переходник) Мощность LED осветителя: 20 Вт

20 Вт Количество светодиодов: 96 шт

96 шт Цветовая температура: 5600К

5600К Индекс цветопередачи: CRI 97

97 Угол раскрытия светового луча: 120°

120° Размер световой панели: 80х16х13.5 см

80х16х13.5 см Тип охлаждения: Пассивное

Пассивное Питание: АС 100-240В

АС 100-240В Размер упаковки: 110х63х20 см

110х63х20 см Вес с упаковкой: 14 кг

Комплектация

Основание 60х60см

Колонна с кареткой

Панель светодиодная – 2 шт

Струбцина – 2 шт

Стойка – 2 шт

Консоль – 2 шт

Винт 30мм – 4 шт

Ключ шестигранный

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Обратите внимание: камера не входит в комплект.