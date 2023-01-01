Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800
Код товара : УТ-00044215
Артикул : 24851
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
2D с жидкостными картриджами и плоской базой, съемная
Материал
алюминиевый сплав, композитный пластик
Максимальная высота
180 см
Диаметр ног
29 / 26 / 22 / 19 мм
Физические характеристики
Вес
1400 г
Вес (брутто), г
1.900
Описание
Жидкостная голова для съемки видео
Встроенная голова с жидкостным демпфированием поворачивается на 360˚ по горизонтали, наклоняется вверх и вниз, имеет независимые фиксаторы панорамирования и независимые регуляторы демпфирования. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Обе оси вращения головы оборудованы шкалами для точного наведения. На быстросъемной площадке находится винт диаметром 1/4", подпружиненный штифт и противоскользящая монтажная вставка. Голова сменная, устанавливается на винт 3/8". На основании для установки головы находится оборотный винт 1/4"-3/8".
4 секции
Диаметр секций: 29/26/22/19 мм. Секции монопода выполнены из профильных труб, что исключает прокручивание. Клипсовые замки надежно фиксируют секции.
Опора со складывающимися ножками
К нижнему основанию монопода крепится опора из трех складывающихся стальных лапок с резиновыми вставками. Благодаря этой опоре монопод надежно устанавливается на любой поверхности. Опора на шаровом основании позволяет наклонять монопод под углом до 15˚, а специальная гайка поможет ограничить угол наклона до нужной величины.
В ситуациях, когда не требуется дополнительная устойчивость или монопод используется только для фотосъемки, раскладывающуюся опору можно снять и установить вместо нее резиновую пятку (входит в комплект), это облегчит общий вес конструкции.
Комфортное использование
На верхней секции расположена мягкая накладка из пеноматериала, которая позволяет комфортно использовать монопод даже при отрицательных температурах. Рядом с накладкой находится ремень для запястья.
Сумка в комплекте
Для бережной транспортировки и хранения монопод комплектуется сумкой на молнии с регулируемым по длине ремнем.
Комплектация:
- Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800
- Чехол
- Резиновая опора
- Три шестигранных ключа
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон