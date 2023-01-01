Описание

Жидкостная голова для съемки видео

Встроенная голова с жидкостным демпфированием поворачивается на 360˚ по горизонтали, наклоняется вверх и вниз, имеет независимые фиксаторы панорамирования и независимые регуляторы демпфирования. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Обе оси вращения головы оборудованы шкалами для точного наведения. На быстросъемной площадке находится винт диаметром 1/4", подпружиненный штифт и противоскользящая монтажная вставка. Голова сменная, устанавливается на винт 3/8". На основании для установки головы находится оборотный винт 1/4"-3/8".

4 секции

Диаметр секций: 29/26/22/19 мм. Секции монопода выполнены из профильных труб, что исключает прокручивание. Клипсовые замки надежно фиксируют секции.

Опора со складывающимися ножками

К нижнему основанию монопода крепится опора из трех складывающихся стальных лапок с резиновыми вставками. Благодаря этой опоре монопод надежно устанавливается на любой поверхности. Опора на шаровом основании позволяет наклонять монопод под углом до 15˚, а специальная гайка поможет ограничить угол наклона до нужной величины.

В ситуациях, когда не требуется дополнительная устойчивость или монопод используется только для фотосъемки, раскладывающуюся опору можно снять и установить вместо нее резиновую пятку (входит в комплект), это облегчит общий вес конструкции.

Комфортное использование

На верхней секции расположена мягкая накладка из пеноматериала, которая позволяет комфортно использовать монопод даже при отрицательных температурах. Рядом с накладкой находится ремень для запястья.

Сумка в комплекте

Для бережной транспортировки и хранения монопод комплектуется сумкой на молнии с регулируемым по длине ремнем.

Комплектация: