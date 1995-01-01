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Сумка на колесах Falcon Eyes CC-16, до 94 см

  • CC-16, до 94 см
  • CC-16, до 94 см
  • CC-16, до 94 см
  • CC-16, до 94 см
  • CC-16, до 94 см
  • CC-16, до 94 см
  • CC-16, до 94 см
Код товара:УТ-00001478
Артикул:15059

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes CC-16 – сумка с колесами на подшипниках и с жесткими стенками, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования: комплекта студийных вспышек, стоек и аксессуаров к ним.

Внешний габаритный размер 101х37х32 см, внутренний размер 94х34х30 см

Сумка изготовлена из прочного синтетического материала, закрывается на застежку-молнию с двумя бегунками. Сумка оснащена регулируемыми жесткими перегородками и стяжками для плотной фиксации. Стенки и дно — жесткие, усилены пластиковыми вставками. Внутри на крышке два прозрачных кармана-сетки на молнии. Крепкие ручки для переноски можно соединить между собой стяжкой на липучке. Два колеса на подшипниках, а также пластиковая складная ручка для перевозки обеспечивают максимальное удобство при использовании.

  • Внешние размеры: 96х37х32 см
  • Внутренние размеры: 94х34х30 см
  • Габариты с учетом выступающих частей: 100х37х32 см
  • Материал: текстиль, пластик
  • Вес: 6.1 кг