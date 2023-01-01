Описание

Falcon Eyes CC-16 – сумка с колесами на подшипниках и с жесткими стенками, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования: комплекта студийных вспышек, стоек и аксессуаров к ним.

Внешний габаритный размер 101х37х32 см, внутренний размер 94х34х30 см

Сумка изготовлена из прочного синтетического материала, закрывается на застежку-молнию с двумя бегунками. Сумка оснащена регулируемыми жесткими перегородками и стяжками для плотной фиксации. Стенки и дно — жесткие, усилены пластиковыми вставками. Внутри на крышке два прозрачных кармана-сетки на молнии. Крепкие ручки для переноски можно соединить между собой стяжкой на липучке. Два колеса на подшипниках, а также пластиковая складная ручка для перевозки обеспечивают максимальное удобство при использовании.