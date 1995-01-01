Стойка Falcon Eyes C-Stand Micro 530С
Код товара:УТ-00079814
Артикул:31704
Товар не найден
Описание
Легкая настольная стойка-тренога с перекладиной для компактных цифровых фото и видеокамер. Полностью выполнена из металла, что обеспечивает высокую прочность и надежность. Три шаровые мини-головки позволяют установить камеру и дополнительное оборудование (свет, микрофон), а также отрегулировать их положение. Оборудование крепится на стандартные штативные винты 1/4"-20. Стойка компактно складывается: все ножки выстраиваются в одну линию.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Максимальная высота: 53 см
- Минимальная высота: 28 см
- Длина перекладины: 34 см
- Диаметр перекладины: 10 мм
- Длина в сложенном виде: 30 см
- Размах ног базы: 22 см
- Количество секций: 3
- Диаметр секций: 20, 15, 10мм
- Зажимы: винтовые
- Крепежный адаптер: шаровая мини-головка с резьбой 1/4" – 3 шт.
- Материал: алюминиевый сплав
- Вес: 980 г
- Размер упаковки 35 х 21 х 5 см
- Вес с упаковкой: 1,1 кг