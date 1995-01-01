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Стойка Falcon Eyes C-Stand Micro 530С



Код товара: УТ-00079814 Артикул: 31704 Код товара: УТ-00079814 Артикул: 31704 Легкая настольная стойка-тренога с перекладиной для компактных цифровых фото и видеокамер. Три шаровые мини-головки позволяют установить камеру и дополнительное оборудование (свет, микрофон), а также отрегулировать их положение. Оборудование крепится на стандартные штативные винты 1/4"-20. Стойка компактно складывается: все ножки выстраиваются в одну линию. Товар не найден Задать вопрос Описание Легкая настольная стойка-тренога с перекладиной для компактных цифровых фото и видеокамер. Полностью выполнена из металла, что обеспечивает высокую прочность и надежность. Три шаровые мини-головки позволяют установить камеру и дополнительное оборудование (свет, микрофон), а также отрегулировать их положение. Оборудование крепится на стандартные штативные винты 1/4"-20. Стойка компактно складывается: все ножки выстраиваются в одну линию. Характеристики Максимальная нагрузка: 2 кг

2 кг Максимальная высота: 53 см

53 см Минимальная высота: 28 см

28 см Длина перекладины: 34 см

34 см Диаметр перекладины: 10 мм

10 мм Длина в сложенном виде: 30 см

30 см Размах ног базы: 22 см

22 см Количество секций: 3

3 Диаметр секций: 20, 15, 10мм

20, 15, 10мм Зажимы: винтовые

винтовые Крепежный адаптер: шаровая мини-головка с резьбой 1/4" – 3 шт.

шаровая мини-головка с резьбой 1/4" – 3 шт. Материал: алюминиевый сплав

Вес: 980 г

980 г Размер упаковки 35 х 21 х 5 см

35 х 21 х 5 см Вес с упаковкой: 1,1 кг Видео Наш обзор

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