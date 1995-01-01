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Стойка Falcon Eyes C-Stand Micro 530С

Код товара:УТ-00079814
Артикул:31704

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Легкая настольная стойка-тренога с перекладиной для компактных цифровых фото и видеокамер. Полностью выполнена из металла, что обеспечивает высокую прочность и надежность. Три шаровые мини-головки позволяют установить камеру и дополнительное оборудование (свет, микрофон), а также отрегулировать их положение. Оборудование крепится на стандартные штативные винты 1/4"-20. Стойка компактно складывается: все ножки выстраиваются в одну линию.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Максимальная высота: 53 см
  • Минимальная высота: 28 см
  • Длина перекладины: 34 см
  • Диаметр перекладины: 10 мм
  • Длина в сложенном виде: 30 см
  • Размах ног базы: 22 см
  • Количество секций: 3
  • Диаметр секций: 20, 15, 10мм
  • Зажимы: винтовые
  • Крепежный адаптер: шаровая мини-головка с резьбой 1/4" – 3 шт.
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Вес: 980 г
  • Размер упаковки 35 х 21 х 5 см
  • Вес с упаковкой: 1,1 кг