Описание

Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH с шаровой мини головкой служит для установки цифровых фото- и видеокамер и предназначена для использования в фото/видеостудии. C-Stand LV-3300BH состоит из треноги, в которую устанавливается cъемная телескопическая центральная колонна. К колонне через одну муфту крепится перекладина, вторая муфта крепится на перекладину для установки аксессуаров.

Стойка высотой до 3,3 м с оптимальным для частых транспортировок весом (6,5 кг) выдерживает вертикальную нагрузку до 20 кг. Надежность и долговечность стойки обеспечена материалом конструкции – центральная колонна, ножки и перекладина изготовлены из нержавеющей стали, а муфта и зажимы – из прочного алюминиевого сплава.

Шаровая мини головка

Шаровая мини головка в металлическом корпусе, а также с металлическим винтом с посадочной резьбой 1/4” позволяет устанавливать, например, цифровые фото-видеокамеры. Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться вперед в пределах 90°.

База стойки

База стойки компактно складывается для удобства хранения и транспортировки, при сборке ноги подставки поворачиваются (на 120° относительно друг друга) и фиксируются на месте. Для экономии места возможно установить две ноги под 180°, а третью – перпендикулярно к ним. В таком случае конструкцию необходимо усилить, например, мешками для песка. Благодаря пластиковым наконечникам ножки треноги не царапают пол.

Телескопическая колонна

Трехсекционная колонна с телескопическими секциями диаметром 25/30/35 мм позволяет стойке раскладываться на максимальную высоту 330 см при длине в сложенном виде всего 130 см. Зажимные винты секций с крупными Т-образными ручками легко вращаются и при этом надежно фиксируют секции. Стойка со шпиготом 5/8'' Baby Pin и резиновой прокладкой позволяет плотно закрепить оборудование. Также на шпигот может быть установлена муфта для крепления аксессуаров. Накладка из неопрена на телескопической стойке обеспечивает комфортное удержание в руке даже в холодных условиях: материал накладки водонепроницаемый, хорошо держит форму и сохраняет тепло.

Перекладина

Конструкция оснащена перекладиной длиной 135 см, которая может быть установлена на телескопическую стойку через одну муфту. На одном конце перекладины находится резьба 1/4", а на другом – 3/8" для установки аксессуаров.

Поворотные муфты

Поворотная муфта с тремя отверстиями (Ø16 мм, Ø8-9 мм, Ø4-6 мм) для установки аксессуаров имеет надежный зубчатый зацеп. Такое соединение, поджатое винтом-фиксатором, не дает сопрягающимся частям муфты проскальзывать под нагрузкой. Муфты, оснащенные увеличенной эргономичной Т-образной рукояткой, имеют ступеньчатое регулирование для защиты от случайного проворота.

Пружинная амортизация

Стойка с металлическими винтовыми зажимами оснащена системой пружинной амортизации, которая минимизирует риск травматизма и повреждения оборудования в случае резкого ослабления винтов.

Особенности:

Максимальная нагрузка 20 кг

Максимальная высота 330 см

Шаровая мини головка с резьбой 1/4”

Пружинная амортизация

С базой типа Turtle base

Перекладина с резьбой 1/4" и 3/8"

Поворотные муфты в комплекте – 2шт.

Материал стойки – нержавеющая сталь, муфт, соединителей – алюминиевый сплав

Пластиковые наконечники ножек треноги

Вес 6,5 кг

Характеристики:

Максимальная нагрузка: 20 кг

20 кг Максимальная высота: 330 см

330 см Количество секций: 3

3 Зажимы: винтовые

винтовые Амортизация: пружинная

пружинная Длина в сложенном виде: 130 см

130 см Диаметр телескопических секций: 25 мм, 30 мм, 35 мм

25 мм, 30 мм, 35 мм Длина перекладины: 135 см

135 см Диаметр перекладины: 16 мм

16 мм Диаметр ног: 25 мм

25 мм Материал стойки: нержавеющая сталь

нержавеющая сталь Материал муфт, соединителей: алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Монтажный адаптер колонны: 5/8”

5/8” Монтажные адаптеры перекладины: 3/8”, 1/4”

3/8”, 1/4” Монтажный адаптер шаровой мини головки: 1/4”

1/4” Вес: 6,5 кг

6,5 кг Размер упаковки: 140 х 26 х 10 см

140 х 26 х 10 см Вес с упаковкой: 7,1 кг

Комплектация: