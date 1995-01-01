Стойка Falcon Eyes C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
Товар не найден
Описание
Стойка Falcon Eyes C-Stand LV-3300 предназначена для установки студийного оборудования: осветителей, отражателей, фонов и другого вспомогательного оборудования на высоте до 3.3 м. Нагрузочная способность стойки до 20 кг (по вертикали) дает возможность установить не только мощные осветительные приборы, но и крупные модификаторы света: стрипбоксы, октабоксы и др. Такая стойка незаменима на съемочной площадке и в павильоне при работе над теле- и кинопроектами.
Обратите внимание, что данная стойка не является «журавлем», ее стрела не оснащена противовесом и не предназначена для установки тяжелого оборудования. Стрела рассчитана только на легкое оборудование, такое как отражатели, флаги, микрофоны, небольшие осветители.
Стойка C-Stand LV-3300 представляет собой телескопическую центральную колонну, которая устанавливается на съемную треногу-основание, благодаря чему конструкция очень компактна в разобранном виде.
Трехсекционная колонна с телескопическими секциями диаметром 25 / 30 / 35 мм позволяет стойке раскладываться на максимальную длину 330 см, при длине в сложенном виде всего 130 см. Зажимные винты секций с крупными ручками-барашками легко вращаются и при этом надежно фиксируют секции.
Пружинный амортизатор предохранит оборудование в случае резкого опускания стойки.
Осветительное оборудование может устанавливаться на шпигот 5/8'' Baby Pin с дополнительной резиновой прокладкой, чтобы избежать проворачивания, а также в основание Junior Pin 1 1/8'' для низкой точки освещения. На одном конце перекладины со шпиготом 5/8'' находится резьба 1/4", а на другом – 3/8".
Поворотная муфта с тремя отверстиями для установки перекладины (Ø16 мм), флага (Ø8-9 мм мм) или фотозонта (Ø4-6мм) имеет надежный зубчатый зацеп. Такое соединение, поджатое винтом фиксатором, не дает сопрягающимся частям муфты проскальзывать под нагрузкой.
Стойки C-Stand отличают сверхнадежность и долговечность – центральная колонна, ножки и перекладина изготовлены из хромированной стали, а муфта и зажимы – из прочного алюминиевого сплава.
На центральной колонне предусмотрена накладка из неопрена для удобного нескользящего захвата.
Пластиковые насадки на треноге предохраняют пол в студии от царапин, а особая конструкция напоминающая шипы, придаст конструкции устойчивость на неровных поверхностях на улице.
Замок на основании фиксирует ноги под углом 120° относительно друг друга. Для экономии места ноги стойки устанавливаются в положении когда две ноги развернуты под 180°, а третья перпендикулярна к ним. В таком случае конструкцию необходимо усилить, например, мешками для песка Falcon Eyes SP-BG10.
Характеристики
- Максимальная нагрузка 20 кг
- Максимальная высота 330 см
- Количество секций 3
- Зажимы винтовые
- Длина в сложенном виде 130 см
- Диаметр телескопических секций 25мм, 30мм, 35мм
- Длина перекладины 128 см
- Диаметр перекладины 16 мм
- Диаметр ног 25 мм
- Материал стойки нержавеющая сталь
- Материал муфт, соединителей алюминиевый сплав
- Монтажный адаптер 5/8"
- Вес треноги 2.9 кг
- Вес телескопической колонны 3.4 кг
- Вес поворотной муфты 0.6 кг
- Вес перекладины 0.7 кг
- Вес с упаковкой 8.6 кг
Комплектация
- Складная тренога (основание)
- Телескопическая колонна
- Перекладина
- Поворотная муфта
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон