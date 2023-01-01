Описание

Стойка Falcon Eyes C-Stand LV-3300 предназначена для установки студийного оборудования: осветителей, отражателей, фонов и другого вспомогательного оборудования на высоте до 3.3 м. Нагрузочная способность стойки до 20 кг (по вертикали) дает возможность установить не только мощные осветительные приборы, но и крупные модификаторы света: стрипбоксы, октабоксы и др. Такая стойка незаменима на съемочной площадке и в павильоне при работе над теле- и кинопроектами.

Обратите внимание, что данная стойка не является «журавлем», ее стрела не оснащена противовесом и не предназначена для установки тяжелого оборудования. Стрела рассчитана только на легкое оборудование, такое как отражатели, флаги, микрофоны, небольшие осветители.

Стойка C-Stand LV-3300 представляет собой телескопическую центральную колонну, которая устанавливается на съемную треногу-основание, благодаря чему конструкция очень компактна в разобранном виде.

Трехсекционная колонна с телескопическими секциями диаметром 25 / 30 / 35 мм позволяет стойке раскладываться на максимальную длину 330 см, при длине в сложенном виде всего 130 см. Зажимные винты секций с крупными ручками-барашками легко вращаются и при этом надежно фиксируют секции.

Пружинный амортизатор предохранит оборудование в случае резкого опускания стойки.

Осветительное оборудование может устанавливаться на шпигот 5/8'' Baby Pin с дополнительной резиновой прокладкой, чтобы избежать проворачивания, а также в основание Junior Pin 1 1/8'' для низкой точки освещения. На одном конце перекладины со шпиготом 5/8'' находится резьба 1/4", а на другом – 3/8".

Поворотная муфта с тремя отверстиями для установки перекладины (Ø16 мм), флага (Ø8-9 мм мм) или фотозонта (Ø4-6мм) имеет надежный зубчатый зацеп. Такое соединение, поджатое винтом фиксатором, не дает сопрягающимся частям муфты проскальзывать под нагрузкой.

Стойки C-Stand отличают сверхнадежность и долговечность – центральная колонна, ножки и перекладина изготовлены из хромированной стали, а муфта и зажимы – из прочного алюминиевого сплава.

На центральной колонне предусмотрена накладка из неопрена для удобного нескользящего захвата.

Пластиковые насадки на треноге предохраняют пол в студии от царапин, а особая конструкция напоминающая шипы, придаст конструкции устойчивость на неровных поверхностях на улице.

Замок на основании фиксирует ноги под углом 120° относительно друг друга. Для экономии места ноги стойки устанавливаются в положении когда две ноги развернуты под 180°, а третья перпендикулярна к ним. В таком случае конструкцию необходимо усилить, например, мешками для песка Falcon Eyes SP-BG10.

Характеристики

Максимальная нагрузка 20 кг

20 кг Максимальная высота 330 см

330 см Количество секций 3

3 Зажимы винтовые

винтовые Длина в сложенном виде 130 см

130 см Диаметр телескопических секций 25мм, 30мм, 35мм

25мм, 30мм, 35мм Длина перекладины 128 см

128 см Диаметр перекладины 16 мм

16 мм Диаметр ног 25 мм

25 мм Материал стойки нержавеющая сталь

нержавеющая сталь Материал муфт, соединителей алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Монтажный адаптер 5/8"

5/8" Вес треноги 2.9 кг

2.9 кг Вес телескопической колонны 3.4 кг

3.4 кг Вес поворотной муфты 0.6 кг

0.6 кг Вес перекладины 0.7 кг

0.7 кг Вес с упаковкой 8.6 кг

Комплектация