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Стойка Falcon Eyes C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг

  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
  • C-Stand LV-3300, 330 см, до 20 кг
Код товара:УТ-00052182
Артикул:27880

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Стойка Falcon Eyes C-Stand LV-3300 предназначена для установки студийного оборудования: осветителей, отражателей, фонов и другого вспомогательного оборудования на высоте до 3.3 м. Нагрузочная способность стойки до 20 кг (по вертикали) дает возможность установить не только мощные осветительные приборы, но и крупные модификаторы света: стрипбоксы, октабоксы и др. Такая стойка незаменима на съемочной площадке и в павильоне при работе над теле- и кинопроектами.

Обратите внимание, что данная стойка не является «журавлем», ее стрела не оснащена противовесом и не предназначена для установки тяжелого оборудования. Стрела рассчитана только на легкое оборудование, такое как отражатели, флаги, микрофоны, небольшие осветители.

Стойка C-Stand LV-3300 представляет собой телескопическую центральную колонну, которая устанавливается на съемную треногу-основание, благодаря чему конструкция очень компактна в разобранном виде.

Трехсекционная колонна с телескопическими секциями диаметром 25 / 30 / 35 мм позволяет стойке раскладываться на максимальную длину 330 см, при длине в сложенном виде всего 130 см. Зажимные винты секций с крупными ручками-барашками легко вращаются и при этом надежно фиксируют секции.

Пружинный амортизатор предохранит оборудование в случае резкого опускания стойки.

Осветительное оборудование может устанавливаться на шпигот 5/8'' Baby Pin с дополнительной резиновой прокладкой, чтобы избежать проворачивания, а также в основание Junior Pin 1 1/8'' для низкой точки освещения. На одном конце перекладины со шпиготом 5/8'' находится резьба 1/4", а на другом – 3/8".

Поворотная муфта с тремя отверстиями для установки перекладины (Ø16 мм), флага (Ø8-9 мм мм) или фотозонта (Ø4-6мм) имеет надежный зубчатый зацеп. Такое соединение, поджатое винтом фиксатором, не дает сопрягающимся частям муфты проскальзывать под нагрузкой.

Стойки C-Stand отличают сверхнадежность и долговечность – центральная колонна, ножки и перекладина изготовлены из хромированной стали, а муфта и зажимы – из прочного алюминиевого сплава.

На центральной колонне предусмотрена накладка из неопрена для удобного нескользящего захвата.

Пластиковые насадки на треноге предохраняют пол в студии от царапин, а особая конструкция напоминающая шипы, придаст конструкции устойчивость на неровных поверхностях на улице.

Замок на основании фиксирует ноги под углом 120° относительно друг друга. Для экономии места ноги стойки устанавливаются в положении когда две ноги развернуты под 180°, а третья перпендикулярна к ним. В таком случае конструкцию необходимо усилить, например, мешками для песка Falcon Eyes SP-BG10.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка 20 кг
  • Максимальная высота 330 см
  • Количество секций 3
  • Зажимы винтовые
  • Длина в сложенном виде 130 см
  • Диаметр телескопических секций 25мм, 30мм, 35мм
  • Длина перекладины 128 см
  • Диаметр перекладины 16 мм
  • Диаметр ног 25 мм
  • Материал стойки нержавеющая сталь
  • Материал муфт, соединителей алюминиевый сплав
  • Монтажный адаптер 5/8"
  • Вес треноги 2.9 кг
  • Вес телескопической колонны 3.4 кг
  • Вес поворотной муфты 0.6 кг
  • Вес перекладины 0.7 кг
  • Вес с упаковкой 8.6 кг

Комплектация

  • Складная тренога (основание)
  • Телескопическая колонна
  • Перекладина
  • Поворотная муфта
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон