Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 20 mic для видеосъемки поможет быстро организовать видеозапись или трансляцию с помощью камеры смартфона. В комплект входят штатив, кольцевой осветитель и профессиональный петличный микрофон, чтобы улучшить качество изображения и звука снимаемого видеоконтента.

Невероятно легкий и компактный комплект станет незаменимым помощником во время фото или видеосъемок, записи обзоров, стримингов, проведения мастер-классов.

Кольцевой осветитель

Кольцевой светодиодный осветитель диаметром 12" (30.5см) со 160 светодиодами выдает мягкий равномерный световой поток суммарной мощностью до 20 Вт. 10 ступеней яркости и три режима цветовой температуры («холодный» белый, «теплый» белый и «смешанный» свет), помогают пользователю подобрать необходимый режим освещения в зависимости от творческих задач. Свечение осветителя лишено мерцания на любой ступени яркости по технологии Flicker-Free. Регулируемая цветовая температура также поможет подстроиться под естественные или искусственные источники освещения. Индекс цветопередачи остается при этом неизменно высоким – CRI≥ 94, обеспечивая естественные цвета снимаемого материала.

Блогерам и тиктокерам нравятся кольцевые осветители из-за множества вариантов использования – создания оригинальных бликов в глазах в портретной съемке, заливки равномерным рассеянным светом в предметной съемке, креативной подсветки при съемке трендовых видео и много другого.

Осветитель питается через USB =5В 2А при помощи сетевого зарядного устройства (приобретается отдельно), от внешнего аккумулятора, ноутбука или ПК. Съемки можно проводить не только в помещении, но и на улице, а также в местах, где нет сети 220 В.

Складной штатив с шаровой головкой

Компактный алюминиевый штатив (с шаровой головкой) и максимальной высотой 120 см в сложенном виде имеет длину всего 33 см, а его вес 550 г.

Для регулировки положения и наклона осветителя в комплекте также предусмотрена металлическая шаровая головка, которая крепится на штатив при помощи резьбы 1/4”.

Держатель смартфона

Держатель смартфона предназначен для удерживания мобильных устройств шириной от 53 до 90 мм. Гибкая штанга держателя с шаровой головкой позволит установить смартфон вертикально, горизонтально или зафиксировать под любым углом в любой плоскости.

Направленный петличный микрофон

В комплект входит петличный конденсаторный микрофон с частотным диапазоном 20-160000 Гц, соотношением сигнал/шум ≥55 дБ и кардиоидной направленность. Однонаправленный петличный микрофон предназначен для четкой синхронной записи речи во время съемок прямых эфиров, интервью, лекций, презентаций или любых других живых выступлений с одним выступающим. Кабель микрофона длиной 6 метров со штекером TTRS 3.5мм на конце позволяет пользователю свободно перемещаться и значительно удаляться от камеры, сохраняя при этом отличное качество звука. Микрофон может незаметно крепиться к одежде при помощи комплектной металлической клипсы. Поролоновая ветрозащита снижает нежелательный посторонний шум ветра, шуршания одежды и т. д.

Микрофон питается непосредственно от смартфона во время записи видео на камеру мобильного устройства. При записи на фотокамеру, микрофон должен питаться от батареи LR44 (в комплект не входит). Переключение режима питания осуществляется специальной кнопкой, расположенной на корпусе микрофона.