Описание

Falcon Eyes BH-X5L – шаровая штативная головка с максимальной нагрузкой 5 кг. Устанавливается на стандартный винт 3/8"-16. Быстросъемная площадка, выполненная по стандарту Arca Swiss, может быть при необходимости заменена на аналогичную, более длинную или угловую площадку. Верхняя поверхность площадки покрыта резиной для противодействия самопроизвольному вращению камеры на штативе. Крепление камеры: штативный винт 1/4"-20. Для точного выравнивания камеры по горизонту предусмотрен пузырьковый уровень. Головка обладает отдельной рукояткой, которая освобождает ось панорамирования, что позволяет создавать панорамы из нескольких кадров. В основании головки нанесена градусная шкала с шагом 6°, которая позволяет поворачивать камеру на одинаковый угол для удобства склейки кадров.

Головка выполнена из алюминиевого сплава, отдельные элементы – из пластика.

Falcon Eyes BH-X5L – компактная, легкая и недорогая головка, которая может использоваться с зеркальными и беззеркальными камерами, а также с различными аксессуарами (фотовспышками, светодиодными панелями).