Описание

Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED – компактный кольцевой осветитель со световой панелью внешним диаметром 46 см, на которой расположено 240 светодиодов теплого и холодного света, с плавно регулируемой мощностью светового потока от 10 до 100% (50 Вт). Пользователь может одним диммером выставить нужную цветовую температуру, а другим уже регулировать мощность светового потока. Держатель для смартфона и пульт дистанционного управления входят в комплект.

Кольцевые осветители могут использоваться в качестве постоянного света различных сферах фото и видеосъемок: предметной, портретной и др. Но наибольшей популярностью кольцевые осветители пользуются у блогеров, стилистов, визажистов, фотографов и видеографов, в задачи которых входит съемка людей крупным планом. Мягкое бестеневое освещение выравнивает тон лица, а кольцевая форма создает интересные блики в глазах.

Регулируемая цветовая температура 2700-6500К

Регулировка цветовой температуры в пределах 2700-6500К позволяет использовать осветитель в помещениях, где присутствуют и другие источники света с различной цветовой температурой. Таким образом можно легко подобрать «правильные»,естественные оттенки цвета на лице модели без манипуляций со светом из паразитных источников

Установка, подключение и регулировка осветителя

На оборотной стороне корпуса осветителя из прочного ABS пластика располагаются два диммера-регулятора яркости и цветовой температуры, разъем для подключения к сети DC и интерфейс USB, который служит для подзарядки смартфона во время работы осветителя. Три «холодный башмака» с внутренней резьбой 1/4” предназначены для установки дополнительного оборудования (микрофона, вебкамеры, вспышки, фотоаппарата, шаровой миниголовки, и пр.) помимо держателя смартфона, входящего в комплект.

Кольцевой осветитель питается от сети 220 В при помощи комплектного сетевого адаптера с кабелем длиной 3 метра, что дает возможность разместить осветитель на расстоянии от розетки питания.

Осветитель может устанавливаться на стандартную стойку с посадочным диаметром стоечного пальца 5/8”. Угол наклона осветителя меняется при помощи шарнира, а наклонное положение фиксируется винтом.

Установка и подзарядка смартфона

Держатель для смартфона представляет собой гибкую штангу с шаровым основанием, на которой закреплен адаптер для смартфона шириной от 60 до 85 мм. Благодаря встроенному интерфейсу USB на корпусе осветителя, смартфон можно подзаряжать непосредственно во время съемки и заряд не кончится в самый неподходящий момент.

Пульт дистанционного управления и режимы освещения

Цветовая температура и яркость осветителя может устанавливаться при помощи кнопок пульта дистанционного управления.

Для быстрого перехода к стандартным режимам цветовой температуры и яркости на пульте размещены горячие клавиши, позволяющие переключить осветитель в следующие режимы:

сбалансированного белого света на мощности около 10%;

сбалансированного белого света на мощности 100%;

теплого белого света на мощности 100%;

холодного белого света на мощности 100%;

а также в режимы промежуточных значений теплого, холодного и сбалансированного белого света на мощности 50% (M1, М2 и М3).

Кроме того длительное нажатие кнопки, расположенное между кнопками регулировки цветовой температуры и яркости, фиксирует настройки текущего режима. Короткой нажатие этой кнопки вызывает настройки зафиксированного режима.