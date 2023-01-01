Falcon Eyes B-80 - генератор пузырей, который поможет разнообразить студийную фотосъемку. Производительность данной модели позволяет за считанные минуты заполнить пространство студии множеством мыльных пузырей. Использование генератора мыльных пузырей захватит внимание юных моделей и гарантирует искренние улыбки в кадре!