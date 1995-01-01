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Генератор пузырей Falcon Eyes B-80

  • B-80
  • B-80
  • B-80
Код товара:УТ-00023520
Артикул:14533

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes B-80 - генератор пузырей, который поможет разнообразить студийную фотосъемку. Производительность данной модели позволяет за считанные минуты заполнить пространство студии множеством мыльных пузырей. Использование генератора мыльных пузырей захватит внимание юных моделей и гарантирует искренние улыбки в кадре!

  • в комплекте беспроводной пульт дистанционного управления
  • устанавливается на пол или подвешивается к потолку
  • простая система залива жидкости, для пополнения резервуара не требуется отключение прибора
  • прочный корпус выполнен из стали
  • контейнер и лопасти изготовлены из пластика и не подвержены коррозии

Характеристики:

  • Область покрытия 100 м³
  • Вместимость емкости для жидкости 0,75 л
  • Продолжительность работы 30 мин
  • Питание 220 В, 50/60 Гц
  • Управление кнопка на корпусе и пульт ДУ
  • Дальность действия пульта до 60 м
  • Материал корпуса сталь/ударопрочный пластик ABS
  • Размер генератора 205х250х260 мм
  • Размер упаковки 240х240х240 мм
  • Вес генератора 1,65 кг
  • Вес с упаковкой 2 кг