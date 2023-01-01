Генератор пузырей Falcon Eyes B-80
Код товара : УТ-00023520
Артикул : 14533
4 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Falcon Eyes B-80 - генератор пузырей, который поможет разнообразить студийную фотосъемку. Производительность данной модели позволяет за считанные минуты заполнить пространство студии множеством мыльных пузырей. Использование генератора мыльных пузырей захватит внимание юных моделей и гарантирует искренние улыбки в кадре!
- в комплекте беспроводной пульт дистанционного управления
- устанавливается на пол или подвешивается к потолку
- простая система залива жидкости, для пополнения резервуара не требуется отключение прибора
- прочный корпус выполнен из стали
- контейнер и лопасти изготовлены из пластика и не подвержены коррозии
Характеристики:
- Область покрытия 100 м³
- Вместимость емкости для жидкости 0,75 л
- Продолжительность работы 30 мин
- Питание 220 В, 50/60 Гц
- Управление кнопка на корпусе и пульт ДУ
- Дальность действия пульта до 60 м
- Материал корпуса сталь/ударопрочный пластик ABS
- Размер генератора 205х250х260 мм
- Размер упаковки 240х240х240 мм
- Вес генератора 1,65 кг
- Вес с упаковкой 2 кг