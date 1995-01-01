Генератор пузырей Falcon Eyes B-80

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Код товара: УТ-00023520 Артикул: 14533 Код товара: УТ-00023520 Артикул: 14533 Falcon Eyes B-80 - генератор пузырей, который поможет разнообразить студийную фотосъемку. Производительность данной модели позволяет за считанные минуты заполнить пространство студии множеством мыльных пузырей. Использование генератора мыльных пузырей захватит внимание юных моделей и гарантирует искренние улыбки в кадре! Товар не найден Задать вопрос Описание Falcon Eyes B-80 - генератор пузырей, который поможет разнообразить студийную фотосъемку. Производительность данной модели позволяет за считанные минуты заполнить пространство студии множеством мыльных пузырей. Использование генератора мыльных пузырей захватит внимание юных моделей и гарантирует искренние улыбки в кадре! в комплекте беспроводной пульт дистанционного управления

устанавливается на пол или подвешивается к потолку

простая система залива жидкости, для пополнения резервуара не требуется отключение прибора

прочный корпус выполнен из стали

контейнер и лопасти изготовлены из пластика и не подвержены коррозии Характеристики: Область покрытия 100 м³

Вместимость емкости для жидкости 0,75 л

Продолжительность работы 30 мин

Питание 220 В, 50/60 Гц

Управление кнопка на корпусе и пульт ДУ

Дальность действия пульта до 60 м

Материал корпуса сталь/ударопрочный пластик ABS

Размер генератора 205х250х260 мм

Размер упаковки 240х240х240 мм

Вес генератора 1,65 кг

Вес с упаковкой 2 кг Видео Наш обзор

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