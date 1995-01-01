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Комплект Falcon Eyes B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м

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Код товара: 00000056363 Артикул: 14969 Код товара: 00000056363 Артикул: 14969 Вес с упаковкой: 8,2 кг Размер упаковки 12 0х 22 х 14 см Вес (брутто), кг 8.200 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес с упаковкой: 8,2 кг Размер упаковки 12 0х 22 х 14 см Вес (брутто), кг 8.200 Описание Система установки тканевого фона поставляется в комплекте из двух стоек, составной перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Внутри сумки имеются два кармана для стоек. Максимальная высота стойки: 305 см

Минимальная высота стойки: 115 см

Диаметр секций стойки: 35/30/25 мм

Количество секций стойки: 3

Размах треноги: 107 см

Максимальная длина перекладины: 384 см

Диаметр перекладины: 28 мм

Количество секций перекладины: 4 (составная, длина каждой секции 96 см)

Материал стоек: cталь

Материал перекладины: алюминиевый сплав

Размер упаковки: 120х22х14 см

Вес стойка: 2,8 кг

перекладина: 1,5 кг

комплект с сумкой: 7,6 кг

комплект с упаковкой: 8,2 кг Видео Наш обзор

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