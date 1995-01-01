Комплект Falcon Eyes B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
Код товара:00000056363
Артикул:14969
Товар не найден
Характеристики
Весс упаковкой: 8,2 кг
Размер упаковки12 0х 22 х 14 см
Вес (брутто), кг8.200
Описание
Система установки тканевого фона поставляется в комплекте из двух стоек, составной перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Внутри сумки имеются два кармана для стоек.
- Максимальная высота стойки: 305 см
- Минимальная высота стойки: 115 см
- Диаметр секций стойки: 35/30/25 мм
- Количество секций стойки: 3
- Размах треноги: 107 см
- Максимальная длина перекладины: 384 см
- Диаметр перекладины: 28 мм
- Количество секций перекладины: 4 (составная, длина каждой секции 96 см)
- Материал стоек: cталь
- Материал перекладины: алюминиевый сплав
- Размер упаковки: 120х22х14 см
- Вес стойка: 2,8 кг
- перекладина: 1,5 кг
- комплект с сумкой: 7,6 кг
- комплект с упаковкой: 8,2 кг