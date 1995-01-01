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Комплект Falcon Eyes B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м

  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
  • B-1012/H для установки тканевого фона, высота 3.05 м, ширина 3.84 м
Код товара:00000056363
Артикул:14969

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Система установки тканевого фона поставляется в комплекте из двух стоек, составной перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Внутри сумки имеются два кармана для стоек.

  • Максимальная высота стойки: 305 см
  • Минимальная высота стойки: 115 см
  • Диаметр секций стойки: 35/30/25 мм
  • Количество секций стойки: 3
  • Размах треноги: 107 см
  • Максимальная длина перекладины: 384 см
  • Диаметр перекладины: 28 мм
  • Количество секций перекладины: 4 (составная, длина каждой секции 96 см)
  • Материал стоек: cталь
  • Материал перекладины: алюминиевый сплав
  • Размер упаковки: 120х22х14 см
  • Вес стойка: 2,8 кг
  • перекладина: 1,5 кг
  • комплект с сумкой: 7,6 кг
  • комплект с упаковкой: 8,2 кг