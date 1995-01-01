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Подвесная система Falcon Eyes А 3303 потолочная

  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
  • А 3303 потолочная
Код товара:УТ-00028931
Артикул:19736

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Потолочная система крепления для стационарных фотостудий, позволяет разместить все необходимое оборудование на потолке.

Две одинарные направляющие рельсы фиксируются на потолке с помощью крепежных пяток, через спаренные каретки к ним крепятся двойные подвижные рельсы. На подвижные рельсы устанавливаются одинарные каретки, которые позволяют передвигать пантографы с оборудованием по подвижным рельсам. На каждой каретке имеется по четыре ролика на подшипниках, движение по направляющим происходит плавно и без рывков.

С помощью подпружиненного тросика пантограф легко поднимается к потолку и занимает мало места, а в разложенном виде - опускает прибор на нужную высоту и фиксирует его благодаря храповому механизму, который не позволяет пантографу сложиться. Усилие возвратной пружины на тросике регулируется специальным ключом (входит в комплект).

Основной особенностью системы является очень малая высота в полностью собранном положении, что особенно важно в студиях, где высота ограничена.

Перечень компонентов

Код детали Описание Количество
3310 Направляющая (рельс) 4 шт
3320 Пантограф 3 шт
3330 Каретка с адаптером 5/8" 3 шт
3332 Спаренная каретка со стопором 4 шт
3340 Крепежная пятка (включая набор болтов и гаек) 6 шт
3350 Зажим для провода 24 шт
3360 Каретка-держатель для провода 9 шт
3361 Заглушка-ограничитель каретки (включая набор болтов и гаек) 8 шт
3370 Шпигот 5/8" 3 шт
3380 Страховочный тросик 3 шт
3390 Телескопическая рукоятка 1 шт
Регулировочный ключ 1 шт
Анкерный болт М6 12 шт

Требования к студии:

  • Длина: более 3 м
  • Ширина: более 4 м
  • Высота: более 2,7 м

Характеристики

  • Безопасная нагрузка: 1-15 кг (используйте настройку амортизатора)
  • Длина закрепленных рельс: 3 м
  • Длина подвижных рельс: 3 м
  • Ход пантографа: 180 см
  • Крепление на пантографе: «палец» диаметром 16 мм (5/8")