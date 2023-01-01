Подвесная система Falcon Eyes А 3303 потолочная
Код товара : УТ-00028931
Артикул : 19736
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Потолочная система крепления для стационарных фотостудий, позволяет разместить все необходимое оборудование на потолке.
Две одинарные направляющие рельсы фиксируются на потолке с помощью крепежных пяток, через спаренные каретки к ним крепятся двойные подвижные рельсы. На подвижные рельсы устанавливаются одинарные каретки, которые позволяют передвигать пантографы с оборудованием по подвижным рельсам. На каждой каретке имеется по четыре ролика на подшипниках, движение по направляющим происходит плавно и без рывков.
С помощью подпружиненного тросика пантограф легко поднимается к потолку и занимает мало места, а в разложенном виде - опускает прибор на нужную высоту и фиксирует его благодаря храповому механизму, который не позволяет пантографу сложиться. Усилие возвратной пружины на тросике регулируется специальным ключом (входит в комплект).
Основной особенностью системы является очень малая высота в полностью собранном положении, что особенно важно в студиях, где высота ограничена.
Перечень компонентов
|Код детали
|Описание
|Количество
|3310
|Направляющая (рельс)
|4 шт
|3320
|Пантограф
|3 шт
|3330
|Каретка с адаптером 5/8"
|3 шт
|3332
|Спаренная каретка со стопором
|4 шт
|3340
|Крепежная пятка (включая набор болтов и гаек)
|6 шт
|3350
|Зажим для провода
|24 шт
|3360
|Каретка-держатель для провода
|9 шт
|3361
|Заглушка-ограничитель каретки (включая набор болтов и гаек)
|8 шт
|3370
|Шпигот 5/8"
|3 шт
|3380
|Страховочный тросик
|3 шт
|3390
|Телескопическая рукоятка
|1 шт
|Регулировочный ключ
|1 шт
|Анкерный болт М6
|12 шт
Требования к студии:
- Длина: более 3 м
- Ширина: более 4 м
- Высота: более 2,7 м
Характеристики
- Безопасная нагрузка: 1-15 кг (используйте настройку амортизатора)
- Длина закрепленных рельс: 3 м
- Длина подвижных рельс: 3 м
- Ход пантографа: 180 см
- Крепление на пантографе: «палец» диаметром 16 мм (5/8")