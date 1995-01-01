Потолочная система крепления для стационарных фотостудий, позволяет разместить все необходимое оборудование на потолке.

Две одинарные направляющие рельсы фиксируются на потолке с помощью крепежных пяток, через спаренные каретки к ним крепятся двойные подвижные рельсы. На подвижные рельсы устанавливаются одинарные каретки, которые позволяют передвигать пантографы с оборудованием по подвижным рельсам. На каждой каретке имеется по четыре ролика на подшипниках, движение по направляющим происходит плавно и без рывков.

С помощью подпружиненного тросика пантограф легко поднимается к потолку и занимает мало места, а в разложенном виде - опускает прибор на нужную высоту и фиксирует его благодаря храповому механизму, который не позволяет пантографу сложиться. Усилие возвратной пружины на тросике регулируется специальным ключом (входит в комплект).

Основной особенностью системы является очень малая высота в полностью собранном положении, что особенно важно в студиях, где высота ограничена.

Перечень компонентов

Код детали Описание Количество 3310 Направляющая (рельс) 4 шт 3320 Пантограф 3 шт 3330 Каретка с адаптером 5/8" 3 шт 3332 Спаренная каретка со стопором 4 шт 3340 Крепежная пятка (включая набор болтов и гаек) 6 шт 3350 Зажим для провода 24 шт 3360 Каретка-держатель для провода 9 шт 3361 Заглушка-ограничитель каретки (включая набор болтов и гаек) 8 шт 3370 Шпигот 5/8" 3 шт 3380 Страховочный тросик 3 шт 3390 Телескопическая рукоятка 1 шт Регулировочный ключ 1 шт Анкерный болт М6 12 шт

Требования к студии:

Длина: более 3 м

Ширина: более 4 м

Высота: более 2,7 м

Характеристики