Описание

3-осевая стабилизация

Магнитный держатель

Портативный и складной дизайн

Слежение ActiveTrack 5.0

Простые уроки и редактирование в один клик

Быстрый переключение между вертикальным и горизонтальным режимом

Возьмите с собой

Складная конструкция Osmo Mobile SE позволяет удобно хранить и переносить устройство. Стабилизатор не займет много места в вашей сумке. Возьмите его с собой и, когда бы ни пришло вдохновение, вы готовы к съемке.

Стремительное начало

Решающий момент матча или первые шаги ребенка? Вы всегда готовы к съемкам. Просто установите магнитный держатель на смартфон и оставьте так: тонкий профиль держателя не создает помех для использования. Теперь установить телефон на стабилизатор можно одним движением. Нужно принять звонок или отправить сообщение? Никаких проблем: так же легко телефон можно снять. При этом сильный магнит не дает телефону упасть даже при сильной тряске.

Высокоточный бесщеточный двигатель

Osmo Mobile SE оснащен небольшим бесщеточным двигателем с высоким крутящим моментом, позволяющим стабилизатору реагировать на мельчайшие сдвиги даже при работе с большими и тяжелыми смартфонами.

3-осевая стабилизация

Благодаря новому поколению алгоритмов управления Osmo Mobile SE выполняет компенсацию в реальном времени в зависимости от положения стабилизатора, уменьшая вибрацию камеры для получения плавных кадров.

ActiveTrack 5.0

Головокружительный пируэт балерины или игра непоседливого питомца не станут для Active Track 5.0 непреодолимым препятствием. Новый оптимизированный алгоритм позволяет стабилизатору выполнять следование даже на больших расстояниях, удерживая объект в центре кадра. ActiveTrack быстро возобновляет следование, если объект на короткое время блокируется и снова появляется в кадре. Функция Active Track будет особенно полезна, когда вы снимаете сами себя, без помощи оператора.

Таймлапс

Osmo Mobile SE поддерживает таймлапс (интервальную съемку), в том числе с панорамированием («динамичный таймлапс») и в движении («гиперлапс»), а встроенные шаблоны объединяют выбранные клипы в потрясающие ролики.

По горизонтали и по вертикали

Быстрый поворот позволяет удобно переключаться между горизонтальной и вертикальной съемкой. Перемещайтесь или сохраняйте неподвижность, снимайте в портретной или альбомной ориентации — вы сможете гибко менять метод съемки.

Удобный контроль параметров

Небольшой экран на корпусе стабилизатора показывает уровень заряда аккумулятора, статус системы и режим работы стабилизатора. Нажимайте кнопку M, чтобы легко переключаться между четырьмя режимами стабилизатора, выводя ваш контент на новый уровень.

DJI Mimo

Режим ShotGuides позволяет выбрать из набора обучающих материалов в зависимости от сюжета съемки. Материалы просты для понимания: просто следуйте инструкциям, чтобы снимать ролики профессионального уровня.

LightCut

Перейдите от DJI Mimo к приложению LightCut [2], оснащенному функцией редактирования в один клик с ИИ и целым рядом эксклюзивных видеошаблонов. От съемки до обработки — это удобное универсальное решение, подходящее для начинающих авторов контента.

Характеристики

Общие

Размеры в раскрытом состоянии: 262,5 × 119,5 × 104 мм

Размеры в сложенном состоянии: 167 × 108,5 × 46,5 мм

Масса

Стабилизатор: около 352 мм

Магнитный держатель для телефона: около 31 г

Совместимость

Масса совместимого смартфона: 170-290 г

Толщина совместимого смартфона: 6,9-10 мм

Ширина совместимого смартфона: 67-84 мм

Питание

Аккумулятор: Литий-ионный 18650

Емкость: 2600 мАч

Емкость: 9,36 Втч

Диапазон температур зарядки: +5°...+40° C

Диапазон рабочих температур: От 0° до 40°C

Время работы: 8 часов (в идеальных условиях при полностью сбалансированном стабилизаторе)

Время зарядки: Около 2 часов 12 минут (измерено при использовании зарядного устройства 10 Вт Type-C)

Порт зарядки стабилизатора: USB-C

Стабилизация

Механический диапазон углов вращения

Поворот: -161,2°…171,95°

Крен: -136,7°…198°

Наклон: от -106,54° до 235,5°

Макс. управляемая скорость: 120°/с

Беспроводной режим: Bluetooth 5.1

Программное обеспечение: приложение DJI Mimo

Рукоятка-тренога

Длина: 138 мм

Диаметр: 32 мм

Масса: около 72 г

Инструкция по установке приложения DJI