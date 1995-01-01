Кабель Visario XLR Male / Jack 6.3 мм стерео – это профессиональный переходной соединитель, как правило использующийся для подключения XLR микрофонов, аудиоинтерфейсов, микшерных пультов или процессоров эффектов к усилителям мощности, комбоусилителям или звуковым картам, оснащенным стандартным линейным / инструментальным входом типа джек 6.3 мм (1/4"). Или же наоборот, для подключения музыкальных инструментов с джеком 6.3 мм к аудиоинтерфейсам / микшерным пультам с XLR входом – переходник работает в обе стороны.

Корпуса коннекторов выполнены из цинкового сплава, что обеспечивает высокую прочность, плотное соединение и стабильный контакт. Внутренняя часть кабеля базируется на проводниках из чистой меди (21/0.10BC), что дает отличную проводимость без искажений звукового спектра. Изоляция жил выполнена из HDPE (полиэтилена высокой плотности), гибкого и прочного материала. Для надежной защиты от внешних наводок (радиоволны, магнитные поля работающих электроприборов) используется двойное экранирование: алюминиевая фольга и плотная медная оплётка из 64 проводников диаметром 0.10 мм. Сверху все это покрыто ПВХ-оболочкой и оплеткой из хлопка, которая предотвращает самопроизвольное спутывание кабеля во время хранения и транспортировки. Общая толщина кабеля составляет 5.3 мм. Кабель устойчив к перегибам, а тканевая оплётка придаёт ему аккуратный и эстетичный вид.

Характеристики