Описание

Компактный корпус с удобным креплением объектива

Canon EOS RP — это практичная беззеркальная полнокадровая камера с невероятным творческим потенциалом, который обеспечивается за счет объективов RF нового поколения. Большой диаметр, быстрое время отклика и короткий задний отрезок крепления RF станут идеальной отправной точкой в вашей работе с полнокадровой системой будущего.

Новый стандарт полнокадровой съемки

26,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS, установленный в камере Canon EOS RP, дает возможность снимать при слабом освещении, а процессор DIGIC 8 и встроенная функция DLO позволяют тратить меньше времени на постобработку изображений.

Новый взгляд на фотографию

Canon EOS RP позволяет по-новому взглянуть на преимущества полнокадровой съемки. Фотографируйте с помощью специальной линейки полнокадровых объективов RF или объективов EF и EF-S, которые можно подключить к камере c помощью адаптера без потери оптического качества.

Удобство уровня EOS

Удобная ручка, выполненная в стиле EOS, сенсорный экран высокого разрешения с регулируемым углом наклона, электронный OLED-видоискатель и компактный и легкий корпус весом всего 485 г выводят эргономику на новый уровень1.

Мгновенная фокусировка на любом объекте

Dual Pixel CMOS AF обеспечивает расширенную область и самую высокую в мире скорость автофокусировки2 (всего 0,05 сек.) благодаря выбору из 4779 доступных позиций автофокуса, а также возможность выполнять автофокусировку при освещении до -5 EV3. Автофокусировка на глазах обеспечит четкость портретов, а брекетинг фокусировки — максимальную глубину резкости по всему изображению.

Гибкая съемка и простые возможности подключения

От фотосъемки в бесшумном режиме до управления камерой дистанционно посредством Wi-Fi. Не упустите ни одно событие, используя серийную съемку со скоростью до 5 кадров/сек., а также возможность обрабатывать изображения прямо в камере и публиковать их через приложение Canon Camera Connect.

Создавайте качественные видео с помощью стабилизации изображения

Плавная фокусировка Dual Pixel CMOS AF и система стабилизации Movie Digital IS позволит вам наслаждаться качественными видео в разрешении до 4K с помощью различных кодеков, которые просты в использовании и редактировании. Разъемы для микрофона и наушников обеспечивают полное управление звуком, а сенсорный ЖК-экран с регулируемым углом наклона дает возможность увидеть объект в кадре с любого угла.

1 Включая аккумулятор и карту памяти

2 По состоянию на 13 февраля 2019 года, среди цифровых беззеркальных камер со сменными объективами, полнокадровым датчиком изображения, эквивалентным 35 мм, и автофокусировкой с определением контрастности и фаз на плоскости изображения. Рассчитано на основании измерений скорости автофокусировки, выполненных в соответствии с рекомендациями CIPA (различается в зависимости от условий съемки и используемого объектива). Применялась собственная методика измерений. Условия измерения: EV12 (температура окружающей среды / ISO 100), ручной режим, объектив RF 24-105mm F4L IS USM (с фокусным расстоянием 24 мм) со следующими параметрами: срабатывание затвора по кнопке, 1-точечная автофокусировка (центральная), покадровая автофокусировка

3 Центральная точка, при использовании RF 50mm F1.2L USM

4 Контрастная автофокусировка используется при записи видео 4K

5 Центральная точка, при использовании с объективами с диафрагмой f/1.2, покадровый режим

6 Центральная точка, при использовании с объективами с диафрагмой f/2.8 или более широкой, покадровый режим