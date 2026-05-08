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Системные фотокамеры Canon

65
Body (без объектива) 20Kit (с объективом) 27Полнокадровые 26С поворотным экраном 43Для начинающих 26С высоким разрешением 5RAW видео 92 слота для карт памяти 20Для блогеров 19Профессиональные 20Неполнокадровые (кроп) 21Встроенная стабилизация 19Stacked матрица 4

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