Кинематографичные полнокадровые видео 8K

Снимайте видео кинематографического качества в формате 8K с частотой до 30 кадров/сек. (или 60 кадров/сек. с внешним источником питания), а также 4K и Full HD с супердискретизацией. Кроме того, EOS R5 C позволяет создавать захватывающие видео в формате 4K с частотой до 120 кадров/с.

Потрясающие фотографии с разрешением 45 МП со скоростью до 20 кадров/сек.

Полнокадровый датчик CMOS 45 МП обеспечивает невероятную четкость изображения, низкий уровень шума и широкий динамический диапазон при серийной съемке со скоростью до 20 кадров/сек. и чувствительностью до ISO 51 200. Автоматический брекетинг экспозиции обеспечивает стабильные параметры экспозиции, а таймер временных интервалов открывает простор творчества при интервальной съемке.

Широкий выбор объективов

Благодаря революционной технологии байонета Canon RF камера EOS R5 C совместима с объективами RF, которые обеспечивают передовые возможности автофокусировки и стабилизации, а также фото- и кинообъективами EF посредством адаптеров крепления EF-EOS R. При работе с анаморфотными объективами поддерживается 2-, 1,8- и 1,3-кратное растягивание. Усовершенствованная электронная система стабилизации по 5 осям идеально работает совместно с оптической стабилизацией объективов или независимо от них, обеспечивая создание максимально плавных видео.

Быстрая, точная и надежная фокусировка

EOS R5 C располагает передовой технологией Canon Dual Pixel CMOS AF с автофокусировкой на глазах и EOS iTR AF X для точного и надежного слежения за лицом/головой/глазами объекта, даже когда он не смотрит в камеру. Инновационная функция Dual Pixel Focus Guide от Canon обеспечивает точное визуальное отображение для создания четких видео с ручной фокусировкой.

Разнообразные профессиональные форматы и инструменты записи

Выберите один из различных форматов внутренней записи, включая три варианта Cinema RAW Light (LT / ST / HQ), XF-AVC, MP4 и даже вывод RAW через HDMI. Снимайте с невероятно широким динамическим диапазоном с помощью Canon Log 3, PQ и HLG, используя профессиональные инструменты, такие как монитор видеосигнала и ложный цвет.

Компактная и легкая конструкция с активным охлаждением

EOS R5 C — это невероятно компактная и легкая камера Cinema EOS. Она оснащена OLED-видоискателем высокого разрешения, ярким 3,2-дюймовым ЖК-экраном и 13 назначаемыми кнопками. Новая система активного охлаждения обеспечивает длительное время записи, а корпус из магниевого сплава гарантирует долговечность при использовании профессионалами.

Широкие возможности подключения

Благодаря поддержке Wi-Fi4, Bluetooth® и многофункциональной площадке для аксессуаров5, а также специальным разъемам для вывода временного кода, подключения микрофона 3,5 мм, наушников, micro-HDMI, синхронизации вспышки и USB-C камера EOS R5 C готова к любым условиям съемки. Кроме того, она поддерживает широкий спектр программных приложений для работы с фотографиями и видео, таких как image.canon, Content Transfer Mobile, Browser Remote и не только.

1 Форсированный режим обеспечивает запись в формате 8K/60P и требует наличия внешнего источника питания.

2 При использовании с адаптерами EOS R.

3 Опции Cinema RAW Light 12 бит до 2,6 Гбит/с

4 Внутренняя сеть Wi-Fi работает только в режиме фотосъемки. Для доступа к сетевому подключению в режиме видео требуется дополнительное устройство WFT-R10.

5 Позволяет использовать внешние аксессуары, такие как адаптер XLR, стереомикрофон и вспышки Speedlite. Несовместима с герметичными вспышками Canon Speedlite.

Запись файлов RAW 8K во внутреннюю память

EOS R5 C поддерживает внутреннюю запись потрясающих видео 8K DCI RAW до 30P (до 60P с внешним источником питания) на карту памяти CFexpress1 и использует всю область полнокадрового датчика изображения для создания кинематографического эффекта. Также доступна функция следящей фокусировки для создания плавных видео профессионального качества. 8K RAW обеспечивает максимальное качество изображения и универсальность: создавайте материалы с изображением в четыре раза качественнее 4K и меняйте параметры, включая баланс белого, уже после съемки с помощью программы Canon Cinema RAW Development или привычного вам приложения для нелинейного монтажа.

Запись в формате 4K 120p HFR

Помимо возможностей 8K камера EOS R5 C позволяет снимать 4K DCI (полный кадр) и 4K UHD с частотой до 120 кадров/сек. с записью звука, автофокусировкой и качеством 4:2:2/10 бит, обеспечивая плавное замедленное воспроизведение с невероятно высоким разрешением. EOS R5 C также оснащена полнокадровым датчиком изображения, который обеспечивает исключительную четкость 4K и Full HD с повышенной точностью цветопередачи, а также низким уровнем шума.

Внутреннее охлаждение для длительной записи

EOS R5 C оснащена системой внутреннего охлаждения благодаря совершенно новой конструкции, которая позволяет рассеивать и отводить тепло через встроенный вентилятор и выходное отверстие в задней части. Эта продуманная конструкция позволяет вести длительную запись в формате 8K на самой компактной и незаметной камере Canon Cinema EOS.

1 Форсированный режим обеспечивает запись в формате 8K/60P и требует наличия внешнего источника питания.