Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R50 18-45mm IS STM Creator kit

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Код товара: УТ-00067214 Артикул: # 5811C035 Код товара: УТ-00067214 Артикул: # 5811C035 Объектив Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, совместимые объективы: Canon RF, RF-S, через адаптер: Canon EF и EF-S Объектив, система Canon RF-S Стабилизатор изображения оптический, в объективе Диаметр светофильтра, мм 49 Датчик изображения 22.3 х 14.9 APS-C CMOS Светочувствительность фото: ISO 100 - 32000, с расширением до 51200; видео: ISO 100 - 12800 с расширением до 25600 Количество эффективных пикселей, Мп 24.2 Соотношение сторон 3:2 Формат матрицы APS-C Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Объектив Объектив Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, совместимые объективы: Canon RF, RF-S, через адаптер: Canon EF и EF-S Объектив, система Canon RF-S Стабилизатор изображения оптический, в объективе Диаметр светофильтра, мм 49 Матрица Датчик изображения 22.3 х 14.9 APS-C CMOS Светочувствительность фото: ISO 100 - 32000, с расширением до 51200; видео: ISO 100 - 12800 с расширением до 25600 Количество эффективных пикселей, Мп 24.2 Соотношение сторон 3:2 Формат матрицы APS-C Процессор Процессор Digic X Фотосъёмка Формат файла HEIF, JPEG, RAW Серийная съемка механический затвор с электронной передней шторкой: 12 кадров/с (до 42 JPEG / HEIF или 7 RAW снимков), электронный затвор: 15 кадрjd/с (до 28 JPEG / HEIF или 7 RAW снимков в серии) Баланс белого авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К Цветовое пространство sRGB, Adobe RGB Цифровой зум нет Одновременная съемка фото и видео Нет Автоспуск 2, 10 с Размер фотоизображения 6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее Интервальная съемка Есть Запись видео Формат видеозаписи, сжатия, кодеки H.264, H.265, MP4, HEVC, MPEG-4 Видеосъемка 4K HDR PQ 30 кадров/с (без обрезки поля зрения, 6К супердискретизация); Full HD до 120 кадров/с; субдискретизация 4:2:0 8 бит или 4:2:2 10 бит (с гаммой HDR PQ), чистый HDMI выход Разрешение видеозаписи 3840х2160, 1920х1080 Формат записи звука AAC стерео Битрейт 4:2:0 8 бит: 4K HQ 30р: 120 или 60 Мбит/с, Full HD 120p: 120 или 70 Мбит/с, 4:2:2 10 бит (HDR PQ): 4K 30p: 170 / 85 Мбит/с, Full HD 120p: 180 / 100 Мбит/с; 4K 30р цейтраферная съемка: 470 Мбит/с Продолжительность видео до 1 часа; Full HD 100р / 120p: 15 минут, температурные ограничения: 4K HQ около 50 минут (при температуре 23° С) Управление эскпозицией Экспокоррекция +/-3 EV с шагом 1/3 EV Приоритет диафрагмы есть Замер экспозиции TTL, 384 зоны: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (5.8% в центре), точечный (2.9% в центре), усредненный центровзвешенный Брекетинг экспозиции +/-3 EV с шагом 1/3 EV Ручная экспозиция есть Выдержка механический затвор с электронной передней шторкой: 1/4000 - 30 с, длительная от руки (Bulb); электронный затвор: 1/8000 - 30 с Приоритет выдержки есть Фокусировка Ручная фокусировка есть Функции автофокуса Dual Pixel CMOS AF II, покрытие около 100% кадра; 651 точка АФ (авто), 4503 точек (ручной выбор), распознавание людей, животных (кошки, собаки, птицы), транспорта (автомобили, мотоциклы), освещенность от EV -4 Вспышка Внешняя вспышка мультифункционаьный башмак для вспышек Canon EL-5, трансмиттера ST-E10, для других вспышек необходим адаптер Canon AD-E1; X-синхронизация 1/250 с. Встроенная вспышка Есть Видоискатель и дисплей Диоптрийная коррекция от -3 до +1 диоптрии Видоискатель 0.39" (1 см) OLED, 2.36 млн. точек (1024 х 768 пикселей), увеличение 0.95х (объектив 50 мм, фокусировка на бесконечность), частота обновления 60 или 120 Гц, вынос окулярной точки: 22 мм Дисплей 2.95" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, наклонно-поворотный, сенсорный; настройка яркости (7 ступеней) Память и интерфейсы Внутренняя память нет Видеовыход HDMI micro (тип D) Тип карты памяти 1 гнездо для карт SD, SDHC, SDXC UHS-I Беспроводное подключение Wi-Fi, Bluetooth Поддерживаемые карты памяти SD Подключение к компьютеру USB 2.0 Type-C Разъемы вход 3.5 мм для микрофона Карта памяти для фотокамеры Карта памяти SD Источники питания Питание литий-ионный аккумулятор LP-E17, 440 / 310 снимков по стандарту CIPA (монитор / видоискатель), зарядка или постоянное питание по USB (необходимо ЗУ с поддержкой USB PD) Физические характеристики Вес 328 г (только корпус), 375 г (с аккумулятором и картой памяти) Размеры 116.3 х 85.5 х 68.8 мм Прочие особенности Особые характеристики корпус частично из алюминиевого сплава, частично из высокопрочного пластика; дистанционное управление: только через мобильное приложение или от компьютера (нет входа для спускового тросика) Вариант комплектации С объективом, Kit Дата анонса 08.02.2023 г Комплектация объектив, аккумулятор LP-E17, зарядное устройство LC-E17E, ремень EM-200DB, крышка корпуса R-F-5, крышка башмака ER-SC2, кабель питания, направленный стереомикрофон Canon DM-E100, рукоятка-штатив Canon HG-100TBR, документация Страна производства Страна производства Тайвань Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Компактная и легкая, эргономичный выступ для удобного захвата

Датчик изображения APS-C разрешением 24,2 МП: отличное качество изображения с малой глубиной резкости

Мощный процессор DIGIC X обеспечивает быструю фокусировку и молниеносную скорость съемки

Dual Pixel CMOS Auto Focus II: улучшенная система распознавания объектов позволит не упустить ни единого момента

Удобный для селфи сенсорный экран 3" с регулируемым углом наклона

Видео в формате UHD 4K 30p: супердискретизация 6K для невероятной детализации

Видео Full HD 120p: замедляйте воспроизведение в 4 раза

Скорость серийной съемки 12 кадров/сек. (15 к/с с электронным затвором)

Микрофонный разъем 3.5 мм для внешних микрофонов

Умная многофункциональная площадка: позволяет устанавливать совместимые аксессуары без использования кабелей

Легко настроить в качестве веб-камеры: соединение UVC для высокого качества видеосвязи и Full HD стриминга

Bluetooth и Wi-Fi: удобное соединение между камерой и мобильным устройством

Зарядка через USB: удобная зарядка с помощью кабеля USB В набор Creator kit дополнительно входит направленный стереомикрофон Canon DM-E100 и рукоятка-штатив Canon HG-100TBR (со съемным пультом дистанционного управления BR-E1): все необходимое для записи ваших креативных видео. Для любых повседневных приключений

Компактная и легкая камера Canon EOS R50 предназначена для активных создателей контента и оснащена сенсорным экраном с регулируемым углом наклона, электронным видоискателем и удобной ручкой, которая обеспечивает эргономичность устройства. Неповторимый стиль Canon

Обеспечьте превосходную детализацию снимков и управляйте глубиной резкости при съемке портретов, не используя цифровые инструменты-аналоги, — все благодаря датчику высокого разрешения APS-C 24,2 МП. Мгновенная фокусировка на объекте

Камера EOS R50 с технологией Dual Pixel CMOS AF II распознает и будет отслеживать объект съемки в кадре, будь то статичные или движущиеся люди, животные либо транспорт. Лучший результат гарантирован. Профессиональная съемка в формате UHD 4K

Снимайте видео с превосходной детализацией в режиме UHD 4K 30p — материалы этого формата создаются с помощью супердискретизации 6K. Раскройте свой творческий потенциал — редактируйте, обрезайте и применяйте масштабирование, получая в итоге качественные материалы Full HD. Удобный обмен данными и подключение

Ломайте стереотипы, а не творческий процесс. Благодаря поддержке Bluetooth® и Wi-Fi приложение Camera Connect обеспечивает передачу изображений и видео для мгновенной публикации и дистанционной съемки. Сопряжение по Bluetooth

Технология Bluetooth с низким потреблением энергии* позволяет поддерживать непрерывное соединение между мобильным устройством и камерой для простой активации подключения Wi-Fi**. Выполнить сопряжение камеры с мобильным устройством через Bluetooth очень просто. Если пользователи хотят загрузить и просмотреть изображения или выполнить съемку удаленно в режиме Live View, они могут воспользоваться приложением Camera Connect для установки подключения Wi-Fi между двумя устройствами без необходимости подключения к камере. При использовании только интерфейса Bluetooth® можно применять мобильное устройство в качестве беспроводного пульта ДУ для съемки сцен, требующих дистанционного управления затвором, например групповых селфи. * Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Canon Inc. на основании лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.

** Смартфон или планшет должны поддерживать Bluetooth версии 4.0 или выше. Также они должны использовать операционную систему iOS 8.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии) Видео Наш обзор

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