Многослойная матрица 45 Мп с обратной подсветкой (BSI Stacked CMOS)

Серийная съемка до 30 кадров/с (электронный затвор) или 12 к/с (механический затвор)

Быстрый электронный затвор: синхронизация со вспышкой при выдержке 1/160 с, минимальный «rolling shutter»

Запись RAW видео 8K 60р на карту памяти (12 бит, без кропа)

Запись видео 8К с профилем C-Log2 (10 бит 4:2:2, до 30 кадров/с, без кропа)

Рапид до 120 кадров/с в 4К, до 240 кадров/с в Full HD

Матричный стабилизатор изображения с эффективностью до 8.5 ступеней

Управление автофокусом с помощью глаза (Eye Control AF)

Предзапись 0.5 с до нажатия на спуск ( 15 кадров в JPEG или RAW), 3 / 5 с для видео

JPEG или RAW), 3 / 5 с для видео Распознавание действия на базе ИИ (Action Priority AF, футбол / волейбол / баскетбол)

Подавление шума и увеличение разрешения на базе ИИ (из меню просмотра)

Видоискатель 5.76 млн. точек, увеличение 0.76x, частота обновления 60 или 120 Гц

Гнезда для карт памяти CFexpress Type B и SD UHS-II

Опциональная рукоятка с вентилятором охлаждения CF-R20EP

Многослойный датчик изображения 45 МП с обратной подсветкой

Фотографии высокого разрешения и превосходное видео в формате 8K 60p RAW. Этот многослойный датчик с молниеносной обработкой данных обеспечивает минимум искажений при съемке движущихся объектов и обеспечивает работу без затемнения видоискателя при серийной съемке.

Высокоскоростной электронный затвор

Благодаря новой многослойной архитектуре матрицы скорость считывания электронного затвора выросла более чем в 2 раза: от приблизительно 1/60 до 1/160 с. Это время, за которое обе шторки электронного затвора полностью проходят всю матрицу, уже сопоставимо со скоростью работы традиционного механического затвора (1/200 с или 1/250 с – при выборе электронной передней шторки). Эти цифры означают, вы можете снимать с полностью бесшумным электронным затвором, не опасаясь появления артефактов (искривления прямых линий), и даже использовать вспышку. Электронный затвор приятен еще и тем, что практически не имеет ресурса: вы сможете сделать миллионы снимков, не опасаясь отказа камеры.

Интеллектуальная автофокусировка Dual Pixel Intelligent AF

Автофокус нового поколения – это фазовые датчики Dual Pixel, покрывающие 100% кадра + распознавание объектов на основе машинного обучения, за которое отвечает отдельный процессор Digic Accelerator. Оцените точное отслеживание людей, животных и других объектов, даже если они на время скрываются из вида.

Режиме приоритета действия Action Priority AF

Камера не только распознает тела спортсменов в виде детального скелета (голова, руки, ноги, туловище), но и понимает, что именно они делают (пас, подбор, удар по мячу и так далее). Это позволяет точнее предсказать дистанцию и сфокусироваться максимально точно.

* На момент выпуска функция доступна для 3 видов спорта: футбол, волейбол и баскетбол

Автофокусировка с управлением движением глаза

Eye-control AF – уникальная для камер Canon функция автофокусировки. Она позволяет камере точно определить, куда вы смотрите, и соответствующим образом переместить активную точку автофокусировки. Это реализуется с помощью инфракрасной светодиодной подсветки и специального сенсора с разрешением 307 000 точек, расположенных внутри колодца видоискателя При полунажатии на спуск рамка автофокуса переносится в эту область. Второе поколение Eye-control AF работает в 2 раза точнее первого, которое было представлено в Canon EOS R3.

Настраиваемая серийная съемка со скоростью до 30 кадров/с

Максимальная скорость фотографирования при использовании механического затвора составляет 12 кадров/с, а при использовании электронного – 30 кадров/с. Однако не всем фотографам и не для всех сюжетов требуется столь высокая скорость. Поэтому, если в первой Canon EOS R5 вы не могли ограничить скорость серийной съемки с эл. затвором, в EOS R5 Mark II вы можете задать точное количество кадров, которое вам требуется, будь то, к примеру, 5, 10, 12, 15 или 20 кадров/с.

Функция предварительной записи (Pre-Capture)

При активации данной функции через меню камеры, EOS R5 Mark II начинает вести съемку сразу при полунажатии на спусковую кнопку и сохраняет последние 15 снимков, сделанных за полсекунды до полного нажатия на спуск (плюс все снимки серии, сделанные после полного нажатия). Эта функция работает в любом формате изображения: JPEG, HEIF, RAW, а также при записи видео.

Плавность и стабилизация

Улучшенный встроенный стабилизатор EOS R5 Mark II с эффектом 8.5 ступени экспозиции сгладит любое непреднамеренное движение камеры при съемке с рук. Стабилизатор в камере работает совместно со стабилизатором в объективе. Видео получатся настолько плавными, словно съемка ведется с подвеса или тележки.

Шумоподавление и масштабирование на базе ИИ прямо внутри камеры

При съемке с высоким ISO или в тех случаях, когда вам нужно увеличить кадр для последующего кадрирования его наиболее интересной части, вы можете воспользоваться встроенными возможностями обработки снимков с помощью нейросетей. Для активации необходимо выбрать изображение в меню просмотра, а затем подождать несколько секунд. Готовый результат можно сразу же опубликовать в сети или показать заказчику.

Внутренняя запись 8K RAW до 60р

Используйте всю ширину датчика изображения EOS R5 Mark II для создания фантастических видео 8K с высокой детализацией и возможностью обрезки на этапе редактирования. В формате 8K 60p Light RAW камера четко запечатлеет даже движущиеся объекты и плавно передаст ощущение движения. Глубина цвета 12 бит обеспечивает плавную градацию оттенков и широкий динамический диапазон.

Запись 8K ProRes RAW 30р по HDMI на внешний рекордер

Для длительных сюжетов, возможно, лучше подойдет запись в формате ProRes RAW на внешний монитор-рекордер Atomos Ninja V+ (10 бит), поскольку он использует относительно недорогие SSD носители.

Запись видео 4:2:2 10 бит с логарифмическим профилем C-Log2

Если вам не требуется запись в «тяжелом» формате RAW, используйте более легкие XF-HEVC S / XF-AVC S с субдискретизацией 4:2:2 и глубиной цвета 10 бит. Благодаря поддержке нового профиля C-Log2 вы получите почти такую же свободу для цветокоррекции и коррекции экспозиции, которую дают файлы RAW видео.

Индикатор записи (Tally lamp)

Небольшое, но приятное дополнение: красный светодиодный индикатор (Tally lamp) EOS R5 Mark II позволит вам понять, идет ли запись видео, с какой стороны вы бы ни смотрели на камеру: спереди, сбоку, сверху. Это защищает от множества ошибок (когда запись внезапно прекратилась из-за переполнения камеры, истощения батареи или перегрева камеры), и особенно удобно для тех, кто записывает сам себя.

Перегрев и охлаждение

В режимах высокой нагрузки (8К 60р, 8К 30р, 4К 120р) камера может перегреваться. Предварительные данные (на момент анонса) таковы: при комнатной температуре 23° в режиме 8К 60р камера выдержит не более 18 минут, 8К 30р – 37 минут, 4К 120р – 22 минуты. В менее тяжелых режимах, таких как 4К 60р, камера сможет проработать более 2 часов. Специально для R5 II будет выпущена рукоятка с вентилятором охлаждения CF-R20EP, которая продлевает время съемки в 8К 30р до 2 с лишним часов, а также должна помочь при более высоких температурах воздуха. Рукоятка не просто осуществляет внешний обдув: в корпусе камеры предусмотрены специальные вентиляционные отверстия, по которым воздух может попасть напрямую на встроенный радиатор.

В любую погоду

Камера EOS R5 Mark II создана с учетом профессиональных стандартов качества сборки. Влаго- и пыленепроницаемые уплотнения защищают ее в непростых условиях эксплуатации. Корпус из магниевого сплава достаточно прочен для профессионального использования.