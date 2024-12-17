Stacked CMOS с задней подсветкой

Серийная съемка со скоростью 30 кадров/сек.

Максимальная чувствительность ISO 102 400

Разрешение 24 мегапикселя

Стабилизация изображения до 8 ступеней экспозиции (в зависимости от объектива)

Управление точкой автофокуса движением глаза

Отслеживание объекта: люди, животные и транспортные средства, в режимах фото и видеосъемки

Экран 8.2 см с регулируемым углом наклона, разрешение 4.2 млн. точек

Электронный видоискатель 5.76 млн. точек, с частотой обновления 120 кадров/сек. и 100-процентным покрытием

Wi-Fi и Bluetooth: возможности беспроводного подключения для дистанционного управления и передачи изображений

6K RAW на карту памяти, 60 кадров/сек. со свободной настройкой параметров (например, баланса белого) на стадии постобработки

4K 120p: записывайте видео в замедленном режиме с чрезвычайно высокой детализацией

Новая глава в истории EOS

EOS R3 изменит ваше представление о беззеркальных камерах. Новый датчик изображения с задней подсветкой позволяет снимать с выдержкой до 1/64000 сек. и вести серийную съемку со скоростью до 30 кадров/с. Интеллектуальная автофокусировка с управлением движением глаза распознает и отслеживает объекты прямо во время съемки, что делает эту камеру идеальным решением для фотосъемки спорта, новостных сюжетов и дикой природы.

Идеальное движение

Камера EOS R3 снимает мимолетные моменты со скоростью 30 кадров/с, открывая детали, которые не будут заметны невооруженным глазом. Датчик изображения с задней подсветкой работает настолько быстро, что фотографы могут использовать электронный затвор для съемки быстро движущихся объектов, не беспокоясь о дефекте запаздывания. Оцените короткую выдержку до 1/64000 сек. и серийную съемку 30 кадров/сек. со следящей автофокусировкой/автоэкспозицией.

Автофокусировка с управлением движением глаза

Вы когда-нибудь пользовались камерой настолько совершенной, что кажется, будто она читает ваши мысли? Благодаря нашей инновационной технологии автофокусировки с управлением движением глаза камера EOS R3 фокусируется на том, на что смотрите вы. Эта беспрецедентная система управления автофокусировкой позволяет камере успевать за вашей реакцией, позволяя быстро адаптироваться под условия постоянно меняющихся кадров.

Наиболее эффективное отслеживание объектов

Искусственный интеллект и тысячи созданных ранее изображений помогли нам научить EOS R3 точно и быстро распознавать людей, животных и транспортные средства, даже если они движутся в кадре. Камера отслеживает движение людей, даже если они носят маски, шлемы или солнцезащитные очки. Камера EOS R3 распознает мотоциклы и гоночные автомобили, в том числе определяя тип болида и указывая на шлем водителя, когда он виден в кадре.

Качественные видео и фотографии

EOS R3 — это профессиональная гибридная камера, позволяющая снимать кинематографичные видео вещательного качества и делать потрясающие фотографии. Предлагая множество функций, которые открывают перед видеографами новые творческие возможности, камера поддерживает запись видео в формате 4K с супердискретизацией или 6K RAW на карту памяти CFexpress. Canon Log 3 обеспечивает более широкий динамический диапазон и больше возможностей цветокоррекции. Важно то, что система распознавания объектов доступна как для фотографов, так и для видеографов, поэтому вы можете отслеживать движущиеся объекты в кадре, удерживая их в фокусе даже во время съемки.

На связи с миром

Возможности подключения крайне важны для спортивных и новостных фотографов. Камера EOS R3 использует разъем подключения проводной ЛВС и Wi-Fi 2,4/5 ГГц для связи с компьютерными сетями, ноутбуками и мобильными устройствами, а также обеспечения быстрого и удобного обмена изображениями и удаленного управления камерой. Камера EOS R3 также совместима с приложением Mobile File Transfer, которое позволяет профессиональным фотографам добавлять метаданные к изображениям и переносить файлы со смартфона, используя подключение Wi-Fi или сотовые данные. Камера EOS R3 также оснащена новой многофункциональной площадкой, которая обеспечивает передачу данных и питание новых аксессуаров, а также выступает в качестве крепления-колодки для существующих вспышек Speedlite и дистанционных спусков затвора.

Создано для профессионалов

Камера EOS R3 создана для повседневного профессионального использования и съемки в совершенно любых условиях. Прочный корпус из магниевого сплава герметичен и защищен от пыли и влаги на уровне наших легендарных камер серии EOS-1D. Уверенно снимайте любые объекты в любых условиях.

Совместима с имеющимися устройствами

Камера EOS R3 совместима с имеющимися устройствами и интегрируется в конфигурации с несколькими камерами — как беззеркальными, так и зеркальными. Она работает от аккумулятора большой емкости LP-E19 — того же аккумулятора, который используется в камерах серии EOS-1D X. Она также совместима с объективами EF посредством доступных в различных вариантах адаптеров крепления — эти адаптеры также позволяют расширить функциональность объектива, например посредством кольца управления или крепления для вставных фильтров. Благодаря интуитивно понятным элементам управления и превосходной эргономике камера EOS R3 является результатом трехлетней эволюции, основой которой стал анализ требований к камере со стороны профессиональных фотографов. Оцените непревзойденную эргономику и знакомый, интуитивно понятный интерфейс.

Настраиваемые и чувствительные элементы управления

EOS R3 — это профессиональная камера с безупречной конструкцией. За основу ее форм-фактора мы взяли камеры серии EOS-1D X, однако новая камера еще компактнее и легче, поскольку мы воспользовались преимуществами системы EOS R для обеспечения максимальной эргономики. Камера предлагает несколько вариантов управления: джойстик и умный контроллер расположены так, чтобы до них было удобно дотянуться большим пальцем. Три настраиваемых регулятора на корпусе камеры, а также кольцо управления на каждом объективе с байонетом RF позволяют настраивать выдержку, диафрагму, ISO и компенсацию экспозиции, даже если вы держите камеру у глаз. Камера EOS R3 также оснащена экраном с регулируемым углом наклона и разрешением 4 млн пикселей, который обеспечивает максимальную четкость изображения даже при ярком освещении. С его помощью можно без труда формировать композиции с различных ракурсов. Два разъема для карт памяти позволяют записывать файлы изображений и видео на доступные повсеместно SD-карты (с поддержкой UHS-II) или на сверхбыстрые носители нового поколения CFExpress.

Используйте электронный затвор со вспышкой

Чтобы вы могли сбалансировать даже яркий дневной свет и вспышку или запечатлеть голову быстро едущего человека, теперь синхронизация вспышки доступна и при съемке с электронным затвором — с этой функцией совместимы как вспышки Canon Speedlite, так и студийные вспышки других производителей.