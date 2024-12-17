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Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM

  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
  • EOS R100 Kit 18-45mm IS STM + 55-210 IS STM
Код товара:УТ-00068772
Артикул:# 6052C023

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Компактная и легкая, эргономичный выступ для удобного захвата
  • Датчик изображения APS-C разрешением 24,1 МП: отличное качество изображения с малой глубиной резкости
  • Автофокус Dual Pixel CMOS AF с распознаванием людей (лицо, глаза, голова, корпус)
  • Разъем 3.5 мм для подключения внешнего микрофона
  • Bluetooth и Wi-Fi: удобное соединение между камерой и мобильным устройством
  • Зарядка через USB: удобная зарядка с помощью кабеля USB

Не упускайте момент
Оцените высокую точность профессионального уровня. Благодаря мощной технологии автофокусировки Dual Pixel CMOS, функции серийной съемки и функции видеосъемки в формате 4K камера EOS R100 распознает человека в кадре, чтобы запечатлеть нужный момент. Сохраняйте фокус и снимайте идеальные моменты

Раскройте свой творческий потенциал без лишних усилий
Вам не нужно быть экспертом, чтобы получить желаемый кадр. Функция творческого помощника позволит легко вносить изменения и выбирать желаемый эффект. Достигайте исключительных результатов и развивайте свои навыки.

Легкое подключение
Подключите камеру EOS R100 к смартфону с помощью приложения Camera Connect для передачи фотографий и видео и удаленной съемки. Благодаря автоматической передаче вы сможете легко делиться своими событиями с семьей, друзьями или в социальных сетях.

В любой момент
Благодаря пользовательскому интерфейсу с подсказками, тактильным кнопкам и дискам управления камера EOS R100 обеспечивает удобство съемки. Достаточно компактная и легкая, чтобы без труда носить с собой.